Podemos considera que no es trasparente la publicación de las Ordenanzas de Terrazas

Una vez aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento las Ordenanzas provisionales de las terrazas, se publicó en el BOP el día 13 un anuncio en el que se establece un lugar poco común para una exposición pública: las dependencias municipales del Servicio de Policía y Actividades Clasificadas, oficinas que la mayoría de la ciudadanía desconoce dónde se encuentran.

No se publican ni en la página web del Ayuntamiento ni en su Tablón de Edictos, ni siquiera se encuentran en las dependencias de las Oficinas de Información Ciudadana. Personarse es la única forma de hacerse con el texto completo de las Ordenanzas.

Para la concejala de Podemos en el Ayuntamiento, Carmen Díez, las leyes de Trasparencia establecen "la obligación de las Administraciones de publicar la documentación sometida a información pública en sus sedes electrónicas o páginas web. Y, además, deben hacerlo de forma clara, estructurada y entendible y en un formato especialmente reutilizable".

En este caso es claro que "no se cumple la norma. Como afectadas se encuentran las asociaciones vecinales y entidades sectoriales así como quienes viven en Salamanca a título particular que como interesados quieran conocer los textos y decidir presentar o no alegaciones".

Y ello en dos Ordenanzas importantes para la ciudad que necesitan consenso. Porque el tema nos afecta como usuarios de las terrazas -a los españoles nos gustan- y también como sufridores, principalmente del ruido y de las dificultades de deambulación que a veces provocan.

Para buscar un punto de encuentro de estos intereses hay que facilitar la participación. Esta es la única ocasión en que la ciudadanía y algunas asociaciones pueden hablar sobre este tema y plantear sus soluciones. Por ello es tan importante que la información sea fácilmente accesible y sobre todo pública de verdad. Y que el Ayuntamiento escuche.

Así lo ha pedido Carmen Díez al Ayuntamiento. En caso de que la exposición no se haga conforme marcan las leyes se acudirá al Comisionado de la Trasparencia de la JCyL.

