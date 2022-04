Para PSOECyL, “Feijóo no rechaza el pacto, al que rechaza es a Mañueco”

La viceportavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez, sostiene hoy que el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, “quiere dar la sensación de que rechaza el pacto de Mañueco con la "ultraderecha", pero no acudirá mañana a la toma de posesión porque, en realidad, a quien rechaza es al señor Mañueco” como se ha visto en la configuración del nuevo PP nacional.

El nuevo presidente del PP “quiere dar la sensación de que este pacto del PP con la extrema derecha no va con él, pero este pacto también es del señor Feijóo”, asegura Gómez.“Sabemos que quiere dar la sensación de que este nuevo PP es moderado, pero es el mismo, solo que con las caras cambiadas”, subraya la dirigente socialista. Además, considera que Feijóo pone “como excusa para no acudir su reunión con el Diálogo Social”, pero “si realmente estuviera interesado por la salud del Diálogo Social, hubiera parado este acuerdo con la ultraderecha, que, precisamente, quiere acabar con el Diálogo Social en el que están sindicatos y patronal”. “No ha detenido el pacto porque no ha querido”, añade en una nota recibida por este medio.

"Día triste para la Comunidad"

Respecto a la toma de posesión de Mañueco, Gómez considera que “será un día triste para una comunidad moderada” porque Mañueco la venderá por “su único interés” y porque “su único compromiso es con su propio sillón”.

Además, Gómez lamenta que, con esta actitud, Mañueco “venderá a la ultraderecha los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI y de las clases medias a cambio de su sillón”. “Gracias a Mañueco la ultraderecha volverá a un gobierno en España por primera vez desde la época franquista”, concluye la viceportavoz socialista.

Sigue los temas que te interesan