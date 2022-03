Tudanca: "El Gobierno de CyL se formará cuando Vox quiera porque Mañueco cede a todos sus chantajes"

Noticias relacionadas El PSOECyL propone ayudas urgentes para empresas, autónomos y los más necesitados

Ante la actual situación que se vive en Castilla y León, en la que se mantienen las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para pactar el Gobierno, el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha manifestado que “se formará cuando quiera Vox porque el señor Mañueco cede y se humilla ante todos los chantajes que le hace la extrema derecha”. El líder socialista, además, cree que Vox está en una situación de fuerza puesto que “Mañueco quería llegar al Congreso de su partido como presidente de la Junta y eso lo van a aprovechar para forzar al máximo” las negociaciones.

Incluso ha añadido que “Vox sabe que Mañueco acepta chantajes y que cederá a todo lo que le pidan” y ha subrayado que, además, “hacen ostentación de cada humillación que hacen al PP”, como haber conseguido “la Presidencia de las Cortes”.

Respecto a la sesión de investidura, que estaba prevista para el día 25 de marzo o el 28 pero que finalmente no ha sido así, Tudanca ha considerado que “se retrasa porque se están peleando por el control de los sillones. Ahora hemos oído que Vox quiere la Dirección General de Comunicación y yo me pregunto ¿no queda nadie moderado en el PP que se atreva a parar a Vox cuando ataca con sus discursos al feminismo o a los sindicatos?”.

Para Tudanca, esta situación provoca que Castilla y León esté “paralizada y sin Gobierno” lo cual considera que tendrá unas consecuencias muy negativas para la Comunidad debido a la situación de crisis que se vive actualmente. “Deberíamos de estar trabajando a marchas forzadas para paliar los problemas que sufren los ciudadanos por culpa de la crisis provocada por la guerra de Ucrania”, una situación que considera “fundamental y muy necesaria”.

Más aún cuando tras conocerse el informe de Cáritas de Castilla y León se ha destacado que “en nuestra Comunidad hay 225.000 personas en exclusión social severa”, así como que “las previsiones oficiales determinan que Castilla y León será la Comunidad Autónoma que menos crezca en 2022”.

Por ello ha reiterado las propuestas que hizo la semana pasada para tratar de ayudar “a los más afectados por esta situación” entre las que destacó la creación de un “fondo extraordinario para empresas y autónomos consensuada con sindicatos y empresarios”.

Es más, “aunque no me emociona un Gobierno del PP y la extrema derecha”, sí que ha hecho hincapié en la necesidad de forma Gobierno cuanto antes “para que tengamos presupuestos”. Un paso imprescindible para, por ejemplo, “ejecutar los fondos extraordinarios que han llegado de Europa” ya que, si no se hace, ha aventurado que “perjudicará a Castilla y León durante décadas”.

