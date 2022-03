La oposición exige a Pollán que convoque ya la investidura

Los retrasos en la convocatoria del pleno de investidura en Castilla y León comienzan a incomodar a la oposición. Las fechas que más sonaban en las quinielas, 25 y 28 de marzo, quedaron en agua de borrajas después de que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, no anunciara durante estos días, como se esperaba, la convocatoria de la Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara. Este paso previo debe producirse 48 horas hábiles antes del pleno de investidura, con lo que el contador avanza y se aproxima cada vez más la fecha límite del 31 de marzo, en la que, si no se ha convocado antes, se producirá obligatoriamente la investidura de Alfonso Fernández Mañueco.

El líder socialista, Luis Tudanca, ha sido el último en sumarse a las protestas de las formaciones de la oposición por este retraso. Tudanca ha acusado este jueves a Mañueco de estar "entregado a los chantajes de Vox" y ha asegurado tener el convencimiento de que el debate de investidura se producirá "cuando quiera" la formación de Juan García-Gallardo. Para el candidato socialista, este estancamiento se debe a una "pelea por los sillones y por el reparto de poder" entre PP y Vox, después del acuerdo anunciado el pasado 10 de marzo.

Tudanca ha acusado, además, a PP y Vox de estar usando las Cortes "en función de sus intereses". Además, ha catalogado como "terrible" que este retraso se deba a que ambos partidos tienen como prioridad ver "cuántas consejerías se reparten y cuántos asesores ponen"."Castilla y León es rehén de Vox gracias a Mañueco y al PP", ha concluido el líder socialista, que ha recordado a su vez que el presidente en funciones no va a lograr su objetivo de "llegar limpio de polvo y paja" al Congreso extraordinario de los días 1 y 2 de abril, ya que la investidura se producirá, finalmente, poco antes de esa fecha.

El PP niega una "intencionalidad" de Vox en el retraso en convocar la investidura

Hasta ahora no se conocen las consejerías que ocupará cada partido y el presidente de la Cámara, Carlos Pollán, justificó el martes los retrasos en la investidura en que la conformación del nuevo Gobierno era prioritaria. "Estamos buscando a los mejores", aseguraba. Se retrasaba así la perspectiva que el propio García-Gallardo había anunciado a finales de la semana pasada de poder anunciar las consejerías que ocuparía Vox "a principios" de esta semana, algo que no ha sucedido.

Este jueves se ha pronunciado, además, el otro partido que conformará el Gobierno de coalición, el Partido Popular. El consejero de Economía en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que los populares son "respetuosos" con la decisión de las Cortes. "Son ellas las que están para controlar al Ejecutivo y no al revés", ha dicho. Además, ha recordado que el Gobierno en funciones continúa trabajando. "Estar en funciones no nos impide la gestión del día a día de las personas de Castilla y León", ha señalado.

Carriedo ha declinado realizar valoraciones de sí existe "una intencionalidad" de Vox para retrasar la investidura de Fernández Mañueco para que no llegue al Congreso extraordinario del PP, de los días 1 y 2 de abril, como presidente elegido por las Cortes y con el nuevo Gobierno formado. "El Ejecutivo no controla al Legislativo", ha zanjado.

Los partidos minoritarios apremian a Pollán a convocar el pleno de investidura

Las formaciones minoritarias de la oposición al nuevo Ejecutivo de PP y Vox también se han pronunciado en este sentido. La Unión del Pueblo Leonés (UPL) –que cuenta con tres procuradores y conformará grupo conjunto en la XI Legislatura con Soria Ya, también con tres– consideraba este miércoles "terrible" el retraso de la convocatoria del pleno de investidura de Mañueco. "Se ha visto que, únicamente, iban a por los sillones y ni siquiera han pensado quién los iba a ocupar", dijo su líder, Luis Mariano Santos, e insistía en que esta demora "es una irresponsabilidad absoluta".

Una idea, la de la "irresponsabilidad", en la que coincidía el exvicepresidente del Ejecutivo y exsocio de Mañueco, Francisco Igea, ahora único procurador de Ciudadanos. "No puede ser que estemos parados, si no tienen gente para gobernar que no se presenten", aseguraba el dirigente liberal. Un retraso que tampoco está gustando al representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, consideraba que PP y Vox "han tenido suficiente" para conformar el Gobierno y, por tanto, poder convocar la sesión de investidura.

Otras dos formaciones provinciales, Soria Ya y Por Ávila, también mostraron su contrariedad contra la decisión de Pollán de no haber reunido aún a la Junta de Portavoces previa al pleno. El dirigente de la formación soriana, Ángel Ceña, aseguraba que "no es de recibo" el retraso y el procurador del partido abulense, Pedro Pascual, se mostraba sorprendido por la demora en la convocatoria y consideraba que a PP y Vox "les importan más los sillones".

