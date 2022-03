Pablo Fernández (Unidas Podemos) no descarta "una portavocía rotatoria" en el Grupo Mixto

Unidas Podemos se postulará para ostentar la portavocía del Grupo Mixto. El candidato de la formación morada, Pablo Fernández, ha asegurado este jueves que su formación intentará obtener este puesto, si bien, según ha dicho, quedan flecos por concretarse entre las tres formaciones que lo componen: Unidas Podemos, Ciudadanos y Por Ávila. Fernández no ha descartado que la portavocía del Grupo Mixto "pueda ser rotatoria", si bien ha incidido que hasta que no se produzca el encuentro con los otros dos partidos, este asunto no será aclarado.

"Vamos a tener una reunión los tres partidos que conformamos el Grupo Mixto y confío en que podamos llegar a un acuerdo", ha dicho, después de su reunión con el nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, en la ronda de negociaciones para buscar candidato a la investidura.

Voto contrario de Unidas Podemos a la investidura de Mañueco

Fernández ha expresado el rechazo a la candidatura de Mañueco y ha asegurado que su partido "votará no" al presidente en funciones. El candidato de Unidas Podemos ha dejado claros los motivos de este voto negativo en la investidura. "Estamos en las antípodas ideológicas del señor Mañueco, desde Podemos tenemos una visión antitética de la política de la que tienen PP y Vox", ha dicho.

El candidato de Unidas Podemos ha asegurado que, mientras las dos formaciones que conformarán el siguiente Gobierno de coalición "apuestan por lo privado", desde su partido "abogan por defender lo público". "Los problemas que padece esta comunidad han sido causados directamente por el PP y el Gobierno del señor Mañueco no va a solucionar los problemas que el mismo ha causado", ha dicho.

Fernández ha mostrado, no obstante, su voluntad de contribuir a que la legislatura se caracterice por "las buenas formas". "Desde Unidas Podemos tenemos la intención de que sea una legislatura que se caracterice por la educación en el debate parlamentario", ha dicho, tras hacer hincapié en que el encuentro de este jueves con Pollán ha sido "breve pero cordial".

Fernández expresa su "preocupación" por las "execrables declaraciones" de Espinosa de los Monteros

Por otro lado, el candidato de la formación ha expresado su "preocupación" por lo que ha definido como "execrables declaraciones de Vox", en referencia a las afirmaciones de Iván Espinosa de los Monteros, quien aseguró este miércoles que existían "chiringuitos subvencionados" en la región. "Esto me parece extremadamente grave, me parece muy preocupante", ha señalado, y ha dicho que este tipo de declaraciones cuentan "con la connivencia del PP".

"El hecho de que los partidos que van a sustentar el Gobierno nieguen la violencia machista y digan que en Castilla y León hay chiringuitos feministas es grave y preocupante", ha dicho. También ha denunciado que, a su juicio, "la Junta de Castilla y León sigue consolidando los privilegios de la educación privada y concertada" y ha instado a garantizar "la gratuidad de la educación entre los 0 y los 3 años". "Seguiremos reivindicando la necesidad de ampliar la red pública de escuelas infantiles", ha afirmado.

