Tudanca exige que Feijóo se pronuncie sobre el pacto PP-Vox y da calabazas a Igea

Luis Tudanca quiere que Alberto Núñez-Feijóo se pronuncie sobre la “posibilidad real” y cada vez “más cercana” de que Alfonso Fernández Mañueco logre un acuerdo de Gobierno con Vox para Castilla y León. Ante esta situación, el secretario general socialista le pide que “no mire a otro lado”.

En su opinión, tras la crisis desatada en el Partido Popular, Mañueco está “aprovechando para negociar lo suyo” y negociarlo antes de que Génova se den otras instrucciones. “Mañueco está corriendo para cerrar el acuerdo con Vox”, algo que convertiría a Castilla y León en la primera Comunidad que tiene un gobierno de coalición “con la extrema derecha”. “Si esta formación está en las instituciones es porque el PP así lo quiere”, ha manifestado.

En lo que no ha cambiado es en la posición que el PSOECyL tiene con Vox, la del “cordón sanitario”. Y una vez más crítico que el PP esté más cerca de un partido que cuestiona el modelo autonómico, el Estatuto de Autonomía, los derechos de las mujeres y otros colectivos y minorías, así como la lucha contra la violencia de género, unas declaraciones realizadas tras el acto del 39 aniversario del Estatuto de Autonomía que ha tenido lugar hoy en Las Cortes.

Respuesta a Igea

Por otro lado, el secretario general del PSOE en Castilla y ha respondido a Francisco Igea (Ciudadanos) que “cuando pudo no quiso, y ahora que no puede quiere”, en relación a su oferta de un acuerdo transversal para la gobernabilidad de la Comunidad ante el resultado surgido de las pasadas elecciones. Aseguró que aún no ha visto la propuesta que hoy mismo a remitido Igea a los partidos con representación en las Cortes , pero si se refirió a que Ciudadanos tiene un único procurador.

