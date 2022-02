Igea plantea conformar una nueva mayoría en torno a 10 ejes para el diálogo en Castilla y León

El procurador electo de Ciudadanos, Francisco Igea, ha trasladado esta mañana a los grupos parlamentarios de las Cortes un documento denominado '10 ejes para el diálogo en Castilla y León' en base al que pretende alcanzar un acuerdo programático del mayor número posible de parlamentarios y, a partir de ahí, buscar "a un candidato que tenga la mayoría suficiente". El objetivo, conformar una "nueva mayoría" que dé lugar a un gobierno autonómico estable para Castilla y León.

Según ha apuntado Igea, Ciudadanos entiende "que es así como hay que hacer las cosas", y considera que el PP "tendrá que decidir" si elige al que le ha dejado claro cuáles son sus políticas y sus exigencias". En este sentido, el representante de la formación naranja considera que esta "no sería la mejor forma de empezar el nuevo camino para el Partido Popular", un PP que "ha visto las consecuencias de intentar engañar a los ciudadanos de Castilla y León" y que se ha "desangrado" y ahora busca nuevo candidato. "Espero que hayamos aprendido la lección, y que desde hoy mismo nos pongamos a formar un gobierno estable en un proceso que no se puede prolongar ni un día más tras estos meses que nos ha arrebatado la inusitada convocatoria del candidato del PP. Ya es hora de sentarnos a hablar, no de los problemas del PP, sino de los problemas de Castilla y León".

"No hay ninguna posibilidad de un gobierno en solitario"

Francisco Igea confían en que se pueda trabajar en las próximas semanas sobre este documento, "si es que el PP no culmina su acuerdo con Vox", y recuerda a Mañueco que "no hay ninguna posibilidad de un gobierno en solitario, hay que ser realistas y tratar de sumar una nueva mayoría". "No puede pretender gobernar sin un acuerdo programático con 31 procuradores", subraya.

A este respecto, el exvicepresidente asegura que no tiene "líneas rojas con los partidos, sino con las propuestas", por lo que, aunque el documento también ha sido remitido a Vox, no confía en que sea aceptado por la formación de Juan García-Gallardo.

Asimismo, ha confiado en que la Mesa de las Cortes garantice la presencia de todos los representantes de los ciudadanos, y ha recordado los más de 50.000 votos obtenidos por su partido. También ha afeado que Fernández Mañueco no tenga previsto reunirse personalmente con las formaciones minoritarias que han obtenido un único procurador, lo que, a su parecer, "da idea de la elegancia y el carácter del candidato". "Se define él solo si no acude a hablar con quienes representamos a los que sumamos más de 100.000 votos -en referencia a Cs, Unidas Podemos y Por Ávila-, que son tan dignos de ser escuchados como los de Vox". "Entiendo que hay personas a las que es difícil mirar a la cara", ha sentenciado, si bien en todo caso anuncia que se van a reunir con el equipo negociador del PP, porque "el ciudadano nos ha elegido para que hagamos nuestro trabajo".

Los 10 ejes para el diálogo en Castilla y León contempla, entre otros asuntos, bajar el IRPF en un 50% a los nuevos moradores de Castilla y Léon, la reducción de los costes laborales para la provincia de Soria, un nuevo mapa de ayudas de estado, una nueva ley de atención a mayores y convertir la sanidad de Castilla y León en "la mejor de España", adjudicando de inmediato un médico a todos los habitantes de la CC. AA..

