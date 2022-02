Soria Ya: "Preferimos un Gobierno del PP con mayoría simple y abstención del PSOE, con el apoyo de los partidos provinciales"

Soria Ya fue la gran sorpresa de las elecciones autonómicas del pasado 13 de febrero en Castilla y León. La agrupación de electores, que se presentaba por primera vez a unos comicios, obtuvo tres procuradores, más del 40% de los votos en la provincia y más del 50% en la capital soriana. El gran apoyo recibido por la formación le ha otorgado una posición de fuerza de cara a las negociaciones para formar el nuevo Gobierno autonómico y este sábado será el tercer partido en reunirse en las Cortes con el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco. Silvia Largo, portavoz de la formación, nos da algunas de las claves de cómo encara Soria Ya el encuentro.

¿Con qué impresiones afronta Soria Ya la reunión del sábado?

Nosotros vamos al encuentro con Alfonso Fernández Mañueco con la idea de que somos llave para un Gobierno en minoría y vamos a facilitar la gobernabilidad de un Ejecutivo en minoría siempre y cuando se cumpla nuestro programa, aunque entendemos que la reunión de mañana es solo una primera toma de contacto.

¿De cuantas personas se compondrá el equipo negociador de Soria Ya en este encuentro?

Acudiremos los cinco candidatos de la formación: nuestro cabeza de lista, Ángel Ceña, Vanesa García, Toño Palomar, Fernando Arevalo y yo misma.

¿Qué exigencias y peticiones concretas programáticas le van a hacer a Mañueco?

La reunión del sábado es una primera toma de contacto. A este encuentro no vamos con intención de exigir nada, pero el programa del PP de Alfonso Fernández Mañueco contiene muchas de las medidas que nosotros también contemplamos para Soria. Eso sí, a nosotros no nos va a valer que las lleven en su programa como siempre, porque hay medidas que llevan años en sus programas electorales y no se han cumplido, y exigiremos que se cumplan.

¿Tiene alguna línea roja de cara a la reunión?

Acudimos a la reunión sin ninguna línea roja. Nuestra intención es ver que nos ofrece Mañueco y después tomaremos nuestras decisiones en asamblea, como siempre lo hemos hecho al ser una agrupación de electores. Las decisiones definitivas se tomarán en Soria.

¿Qué le ha parecido como han transcurrido las dos reuniones anteriores con PSOE y Vox?

Que una reunión entre los dos partidos mayoritarios de las Cortes acabara en 15 minutos quiere decir que no tenían interés en Castilla y León. La reunión con Vox era de esperar que fuera mas larga porque tienen buen entendimiento y, además, suman mayoría entre los dos. Esperemos que nuestra reunión dure más de 15 minutos.

¿Tienen alguna preferencia en la conformación del nuevo Gobierno?

Nuestra preferencia es una gobernabilidad con mayoría simple de Mañueco, con la abstención de los procuradores del PSOE que sean necesarios, con el apoyo de los partidos provinciales y en la cual se cumpla nuestro programa. Si Mañueco pacta con Vox no necesitaría a nadie más al tener mayoría absoluta.

¿Estarían dispuestos a apoyar un Gobierno del que formara parte Vox?

Nuestro programa y el suyo están en las antípodas. Ellos no creen en la España Vaciada, a las propuestas de Teruel Existe en el Congreso han votado siempre en contra. Ellos quieren derogar la ley de violencia de genero autonómica que tuvo un consenso enorme tanto en las Cortes como en la sociedad civil. Nunca vamos a querer retroceder en derechos adquiridos. Nosotros preferimos un Gobierno del PP con mayoría simple, porque si entra Vox en el Gobierno no se cumplirían nuestras propuestas. Las exigencias de Vox, como la derogación del decreto de memoria histórica, están en contra del bienestar de toda la población de Castilla y León y de los sorianos. No vamos a intercambiar infraestructuras por derechos.

