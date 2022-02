"Sánchez ha venido de bombero a Castilla y León para que el PSOE no quedara como un solar"

Se afilió a UGT en 1980 e inmediatamente después al PSOE, pero devolvió el carné trece años después cuando la corrupción acorralaba a Felipe González en su última legislatura como presidente del Gobierno: "Yo era socialista, no socialisto", matiza.

Andrés Serrano González (Villamediana, Palencia, 1949) es hoy teniente de alcalde de un municipio de Soria de 2.100 habitantes, San Leonardo de Yagüe. Ha vuelto a afiliarse al partido hace algo más de año y medio. "Seré socialista siempre", nos cuenta.

Es un verso suelto no sólo del PSOE sino de la política en general, a la que se dedica desde hace más de 30 años "por amor al municipalismo" y asegura haber rechazado propuestas políticas más atractivas económicamente "porque en mi pobreza, mando yo", asegura.

Una postura que le da libertad para hablar sin pelos en la lengua "al no ser consejero delegado en ninguna eléctrica, ni senador ni asesor en una empresa importante". Está jubilado y no cobra por su trabajo como teniente de alcalde.

San Leonardo de Yagüe podría resumir lo que ha ocurrido en Castilla y León con el auge de las plataformas locales: Soria ¡Ya! ha arrasado en este municipio concentrando el voto de la España vaciada con 300 votos (sin representación en 2019), seguido del PP con 270 y dejando al PSOE en tercera posición con 179 tras perder 260 con respecto a las últimas autonómicas de 2019. Vox ha pasado de 42 a 145 votos.

Castilla y León se convirtió durante la pasada campaña electoral en un continuo ir y venir de pesos pesados de los principales partidos de España en busca de un mejor resultado electoral. "Pedro Sánchez ha venido de bombero a Castilla y León para evitar que el papel del PSOE quedara como un solar respecto a sus cimientos", asegura.

"El presidente del Gobierno y del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ya ha ordenado tras la reunión de la Ejecutiva Federal de ayer que indagáramos las causas por las que en León, Soria y Segovia el PSOE ha perdido cinco escaños que se han llevado las plataformas locales", asegura. Tras más de 30 años de municipalismo, Andrés sabe bien de qué habla.

Una campaña "a destiempo"

Para Serrano la campaña que han hecho los dos principales partidos nacionales ha sido una campaña "a destiempo". No vieron a estas plataformas como una amenaza pero el 'teruelazo' "abrió la puerta a comprobar que si ibas por libre te hacían caso en Madrid". Un fenómeno que, a juicio de Serrano, "seguirá creciendo hasta que no seamos iguales independientemente de en qué comunidad o provincia residas".

"Ha sido un error, además, traer a personalidades que no sabían nada de esos pueblos. Y aquí lo importante es encontrar gente que tenga pasión por su pueblo", asevera.

Tras más de 30 años en política, Serrano cree que "en las elecciones locales se vota a las personas, no a las siglas; y en las nacionales a las siglas y no a las personas", por lo que considera "fundamental" renovar las candidaturas regionales y locales con gente "que tenga pasión por su tierra" y que "no sólo venga a los pueblos cuando hay elecciones", asegura.

Sustituto de Tudanca

Durante la pasada noche electoral el candidato a la presidencia de la Junta por el PSOE, Luis Tudanca, dejó entrever su posible salida como cabeza del partido en Castilla y León y abrir así la puerta a "otros que harán más", si bien es cierto que aún no hay ninguna confirmación al respecto.

Una decisión que Serrano cree que va a producirse antes o después, y a quien sustituirá, a su juicio, "la actual delegada del Gobierno, Virginia Barcones".

"Es una mujer muy preparada, con un nivel alto dentro de la Ejecutiva Federal del PSOE, que creo va a tomar las riendas de Luis Tudanca", asegura. Sería la primera mujer en ocupar un cargo similar en Castilla y León.

A Andrés no le gusta el término de 'España vaciada'. Prefiere referirse a estos municipios como aquellos a los cuales "no han llegado las mismas cantidades de dinero público", aclara. "Y los grandes partidos han atendido tarde esta llamada desesperada, por lo que han ido surgiendo alternativas que daban más confianza a la gente", reflexiona.

"Con dos partidos mayoritarios como hay en España, Soria ¡Ya! ha llegado a hacerse con casi la mitad de los votos en esta provincia y esto es una llamada de atención tanto para el PP como para el PSOE", advierte.

Posible pacto entre Mañueco y Vox

Andrés Serrano, quien aboga porque el PSOE se abstenga en la investidura y evitar unas nuevas elecciones, cree que los resultados de unas urnas "hay que respetarlos aunque no nos gusten, porque eso es precisamente la Democracia dado que la gente ha elegido libremente a quién votar", en relación con un posible pacto entre el PP y Vox para gobernar en Castilla y León.

Para Andrés, Vox es el resultado del "desencanto de los grandes partidos", como lo fueron en su día Ciudadanos y Podemos. Pero en el caso de los de Santiago Abascal cree que "si resiste la embestida del PP, Vox ha llegado para quedarse", además de apuntar a que en las próximas elecciones generales "Abascal se vestirá de Casado "si los 'populares' no se ponen las pilas".

Desde San Leonardo de Yagüe se vive la política de otra manera. Más serena porque todos se conocen, pero a la espera de comprobar si estas plataformas obligarán al bipartidismo a tenerlos más en cuenta, o si acabarán siendo absorbidas, con el tiempo, por los dos grandes partidos.

Pero nunca antes 60 kilómetros cuadrados resumieron mejor el mapa electoral de España, ni nunca antes los pueblos de Castilla y León marcaron de forma tan decisiva las agendas políticas nacionales del PP y del PSOE, obligándolos a replantear sus estrategias a apenas año y medio para las elecciones generales.

