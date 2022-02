La frescura del folk irlandés de Anna Mieke llega al Teatro El Albéitar

El Teatro El Albéitar de la Universidad de León (ULE) acogerá el jueves 17 de febrero a las 20:30 horas una actuación de la artista, compositora irlandesa Anna Mieke que, con una trayectoria que tiene su origen y fundamento en el folk irlandés, ha ido incorporando a su música muchos matices que son fruto de sus viajes a Nueva Zelanda, España y otros países europeos.

Su formación como etnomusicóloga ha sido clave para entender esos diversos lenguajes y convertirlos en su propia expresión musical donde conviven diversas tradiciones que, unidas a su juventud, dotan a todo su cancionero de una frescura inusual. Cielos azules, espacios abiertos, horizontes que se acercan y poco a poco se convierten en lugares cotidianos, eso muestra la música de Anna Mieke, si se tiene la curiosidad suficiente para acercarse a esta talentosa artista.

Anna Mieke reside en el condado de Wicklow desde donde lanzó de forma independiente en abril de 2019 su álbum debut "Idle Mind", que fue descrito por la crítica especializada del Irish Times como "una colección de canciones sorprendentemente seguras, llena de pensamientos de cielo azul y horizontes abiertos".

Inspiración producida por diversas vivencias y culturas

La inspiración para su escritura proviene de una colorida experiencia: aprender canciones maoríes en la escuela en Nueva Zelanda, andar en bicicleta por Europa, vivir en Granada, aprender canciones populares en Bulgaria y tocar violonchelo en el grupo de improvisación experimental HEX, con sede en Cork.

Cartel de la actuación de Anna Mieke en El Albéitar

Anna Mieke toca con el percusionista Matthew Jacobson, Ryan Hargadon en saxofón, sintetizador y Brían Mac Gloinn en violín y armonio. Ha compartido escenarios con muchos otros artistas, incluso tocando en programas de apoyo para artistas como Lisa Hannigan, Martin Hayes, This Is The Kit, Lankum, Gyda Valtysdottir (múm) y Rozi Plain. Fue nominada al premio RTÉ Folk Award 'Best Emerging Act' 2019 luego del lanzamiento de su álbum.

Las entradas tienen un precio de 8 euros y se podrán adquirir en la taquilla del teatro a partir de las 20:15 horas (Los miembros de la comunidad universitaria tendrán derecho a un descuento del 50% previa presentación del carnét de la ULE y el DNI).

