Por Ávila exige reunirse con Mañueco y no "con trileros políticos"

Por Ávila ya ha recibido la llamada del PP autonómico para mantener un primer encuentro para explorar las posibilidades de conformar el futuro gobierno regional. La formación abulense advirtió hoy, al respecto, de que no tiene previsto reunirse en Valladolid con nadie que no sea el propio presidente de los populares castellanos y leoneses, Alfonso Fernández Mañueco, que es, aseguró el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, la propuesta inicial de los populares.

"Nos sentaremos con el señor Mañueco que ha sido la persona que ha encabezado la candidatura para presidir la Junta de Castilla y León y, si es así, acudiremos a Valladolid y, si no es así, que acudan aquí, a Ávila, porque todos los temas que afectan a los abulenses queremos que se traten aquí".

Esta negativa, aseguró Sánchez Cabrera, se basa en la mala experiencia que los amarillos tuvieron hace tres meses previa al adelanto de elecciones. "Hemos mantenido unas reuniones leales con el PP y con Cs y posteriormente se han inventado un montón de cosas para poder justificar unas elecciones que no tenían justificación", aseguró el alcalde de Ávila antes de apuntar que "nos han engañado y evidentemente no vamos a volver a caer en la trampa porque no son de fiar".

"Mantendremos conversaciones siempre con luz y taquígrafos y siempre en nuestra tierra y, salvo que sea el presidente el que nos llame para mantener conversaciones con él directamente, no acudiremos a Valladolid con trileros políticos como el señor De la Hoz que ya nos engañó en su momento y que evidentemente no es un interlocutor válido para nosotros", dijo de forma contundente el regidor abulense para explicar por qué de momento Por Ávila ha declinado participar en esa reunión.

"Para hablar del futuro del gobierno de la Junta de Castilla y León exigimos que sea con quien ha ganado las elecciones pese a esa victoria pírrica", insistió Sánchez Cabrera al referirse a Alfonso Fernández Mañueco que es, dijo, quien "tiene la obligación de sentarse y dar la cara".

"Él es el que nos ha metido en este embolado. Había un gobierno estable, que Por Ávila estaba dispuesto a garantizar a cambio de inversiones, y sin embargo convocó elecciones y ahora no le gusta el resultado", dijo el alcalde de Ávila para referirse a ese casi inevitable pacto con Vox. Aseveró que en el caso de no poder formar gobierno y tener que repetir las elecciones, sería un "fracaso" solo atribuible a Mañueco y al PP "porque cuando no hacía falta convocaron unas elecciones inventadas por un señor de Murcia desde Madrid y ahora han cambiado a Ciudadanos por Vox y parece que el cambio no les gusta".

"Nosotros siempre facilitaremos conversaciones para poder garantizar un gobierno estable en Castilla y León pero siempre a cambio de inversiones para nuestra tierra", aseguró el alcalde de Ávila que defendió una vez más que "el voto de Por Ávila no es un voto regalado para nadie; ni para el PP ni para nadie, y siempre va a ser un voto para conseguir cosas para nuestra tierra, que es lo que han querido los abulenses".

En el caso de reunirse finalmente con Mañueco, Sánchez Cabrera apuntó que Por Ávila retomará "las conversaciones siempre a partir de las enmiendas que presentamos a los presupuestos, y a partir de ahí tendrán que decir lo que van a hacer en Ávila y comprometerse públicamente y siempre cumpliendo con la verdad".

