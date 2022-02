El Ministerio de Defensa convoca 1.627 plazas para Tropa y Marinería, 116 en Castilla y León

El Ministerio de Defensa ha convocado 1.627 plazas el acceso de nacionales y extranjeros a la condición de militar a tropa y marinería del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, correspondientes al primer ciclo de la convocatoria de 2022, de las que 116 corresponden a destinos en Castilla y León.

La solicitud para realizar las pruebas de selección está abierta hasta el próximo 24 de febrero a través de la página web del Ministerio de Defensa o en la Delegación de Defensa de cada provincia.

La mayor parte de las plazas de la Comunidad corresponden al Ejército de Tierra. Así, el Regimiento de Caballería Farnesio número 12, con sede en la base de 'El Empecinado', ubicada en los términos municipales de Santovenia de Pisuerga y Cabezón, oferta 56 plazas, mientras que en la misma base, el Regimiento Acorazado Alcázar de Toledo 61 convoca 26.

El resto corresponden a la provincia de Burgos. Una decena al Regimiento de Artillería de Campaña 11, ubicado en la base Cid Campeador de Castrillo del Val y 14 al regimiento de Ingenieros 1, también con sede en la misma base.

Por su parte, el Ejército del Aire ha convocado diez plazas en Castilla y León. Tres corresponden al Grupo de Escuelas de Matacan (Salamanca), Academia Básica del Aire en León, el mismo número a la Escuadrilla de Transmisiones número 3 de El Espinar (Segovia), dos a la Academia Básica del Aire de Valverde de la Virgen (León), una en el Ala 37 de Villanubla (Valladolid) y otra en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 12 de Espinosa de los Monteros (Burgos).

De las plazas para el Ejército de Tierra, los extranjeros procedentes de países con los que se tiene un convenio de colaboración al respecto pueden optar a 37 en concurrencia con los nacionales.

Entre los requisitos mínimos para acceder a cualquiera de las plazas, los aspirantes debe tener nacionalidad española o la de alguno de los países que figuran en la convocatoria; tener 18 años de edad y no haber cumplido los 29 años; poseer la titulación mínima ESO o equivalente; tener una altura mínima de 1.55 metro en mujeres, y 1.60 metros en hombres; carecer de tatuajes que contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales o de las Fuerzas Armadas y, por último no disponer de antecedentes penales y no estar privado de los derechos civiles.

