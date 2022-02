Luis Mariano Santos habla de "resultados históricos" y se ofrece a "hablar con todo el mundo"

El cabeza de lista de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, recalcó hoy que su partido no se plantea pactos globales con otras formaciones en la Junta, pero dejó claro que están dispuestos a escuchar a todos los que quieran dirigirse a ellos. "Estamos de acuerdo en hablar con todo el mundo pero no tenemos intención de pactos globales con nadie. Cuando alguien tenga algo que ofrecer y negociar nos sentaremos y hablaremos con todo el mundo. No somos los que tenemos que dar los primeros pasos", manifestó.

De momento, dijo el también líder de UPL, no se ha producido ningún contacto, por lo que desconoce cuáles pueden ser las intenciones respecto a los leonesistas, tras lograr tres procuradores autonómicos. "Otros estarán reflexionando y es lógico que se tomen su tiempo para saber qué van a hacer", manifestó.

Santos, que califica de históricos los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas, ve con asombro que fuera de León parece que no se toma conciencia de lo ocurrido y de los motivos y recuerda que UPL ha sido la fuerza política más votada tanto en la capital leonesa como en los municipios más importantes del alfoz (San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, segundo y cuarto de la provincia en número de habitantes).

Desconocimiento nacional sobre León

"No se está siendo consciente del mensaje de los ciudadanos y me preocupa. Se difuminan las razones de lo que sucede. Tengo la sensación de que fuera de León nadie es consciente del resultado" afirma antes de reconocerse "sorprendido por el desconocimiento a nivel nacional de lo que realmente pasa aquí y en muchos casos parece que no les interesa. No se entra realmente en lo que ha sucedido y los motivos" recalcó.

Mientras observa las reacciones y posibles movimientos de sus adversarios políticos, no duda en recordar a quien quiera escucharle la voluntad de UPL. "Estamos para cambiar las cosas... para hacer lo mismo que todos estos años, que se olviden y casi mejor que ni nos llamen", concluye.

