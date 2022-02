Composición de las Cortes de Castilla y León

El PP ganó las elecciones autonómicas en Castilla y León, aunque su resultado, 31 escaños, le obligará a pactar el voto positivo de otros grupos políticos para formar gobierno. Entre estos partidos, el que mejor encaja es Vox que registra un crecimiento exponencial y pasa de uno a 13 procuradores, al contrario que Ciudadanos que en dos años y medio pierde once de sus doce representantes. El PSOE también se deja siete asientos y se queda en 28, mientras que Podemos-IU se queda con la mitad de su representación y tendrá un sólo procurador. La entrada más fulgurante corresponde a Soria ¡Ya!, que sentará a tres parlamentarios en las Cortes y a UPL que pasa de uno a tres escaños. Por Ávila mantiene su procurador.

Los populares mantienen intacto el porcentaje de voto alcanzado hace ahora dos años y medio (31,4 por ciento), mientras que al PSOE, con el 30 por ciento, le pasa factura esta legislatura y se deja más de cinco puntos en estas elecciones. Vox capitaliza la mayor parte del voto de Ciudadanos y logra el 17,6 por ciento de los sufragios, lo que supone triplicar el 5,5 por ciento que obtuvo en 2019. Por el contrario, Ciudadanos se deja casi once puntos y no llega ni al cinco por ciento de las papeletas, mientras que Podemos-IU no logra sumar los apoyos que en los últimos comicios tuvieron las dos formaciones por separado y se queda con el 5 por ciento, frente a la suma del 7,2 por ciento de entonces.

Populares y socialistas ganaron en cuatro provincias cada uno. Ávila, Salamanca, Segovia y Zamora para el PP, mientras que en Burgos, León, Palencia y Valladolid venció el PSOE y Soria Ya barrió a ambos en su circunscripción.

La formación que lidera Alfonso Fernández Mañueco superó el 30 por ciento de los votos en todas las provincias excepto en León (25 por ciento) y Soria (24 por ciento). Obtuvo su mejor resultado en Salamanca (38,9 por ciento) y Ávila y Segovia, con más del 34 por ciento, mientras que en Valladolid apenas superó ese 30 por ciento. Los populares subieron en apoyos en tres provincias – Burgos, Segovia y Valladolid – y bajó en 5 (en Soria se dejó cuatro puntos), mientras que mantuvo el porcentaje de votos en Salamanca.

El partido de Luis Tudanca superó el umbral del 30 por ciento en cinco provincias y cosechó sus principales apoyos en Palencia (33,9 por ciento), Zamora y Burgos, con el 32 por ciento y Segovia y Valladolid, con el 31 por ciento. Los peores datos se produjeron en Soria, uno de sus feudos, con el 18 por ciento y en Ávila, con el 24 por ciento. Los socialistas retrocedieron en todos los territorios, aunque es llamativo lo ocurrido en Soria donde el huracán Soria Ya le hace perder 24 puntos y la condición de formación más votada. También es significativo el paso atrás en León y Burgos (siete y cinco puntos) aunque mantiene su condición de lista más votada.

Vox supera el 15 por ciento en todas las provincias a excepción de Soria, donde se queda en el 11,4 por ciento. Destaca el resultado obtenido en Valladolid y Segovia, con casi el 20 por ciento de las papeletas y en Salamanca, Zamora y Palencia con más del 18 por ciento. Podemos-IU y Ciudadanos superan la barrera del cinco por ciento en Valladolid.

Entre las formaciones de ámbito provincial destaca el espectacular crecimiento de Soria Ya que la primera vez que concurre a unos comicios logra el 42 por ciento de los votos, mientras que UPL duplica su apoyo y supera el 20 de los sufragios, frente al 10 que tenía actualmente. Por Ávila crece tres puntos hasta casi el 17 por ciento y puede mantener su representación. Por el contrario, Ciudadanos se deja dos de cada tres papeletas que obtuvieron en 2019.

Con este resultado, el PP logra colocar más escaños en las Cortes autonómicas que el PSOE en tres provincias -Salamanca, Ávila y Segovia -, los socialistas ganan la mano a los populares en Burgos y en el resto se produce un empate entre las dos fuerzas en otras cuatro, mientras que Soria Ya barre en su provincia y logra tres escaños.

Valladolid y Salamanca serán las provincias que más escaños aporten en las nuevas Cortes al PP, con cinco procuradores cada una, mientras que León y Burgos situarán cuatro. Tres corresponden a Ávila, Palencia, Segovia y Zamora y uno solo en Soria. Burgos y Valladolid envían también al Legislativo a cinco parlamentarios cada uno de ellos; cuatro lo hace León; tres Palencia, Salamanca y Zamora; dos, Segovia y Ávila y uno Soria.

Soria Ya hace historia al entrar en el legislativo con tres representantes; UPL logra situar, por segunda vez en la historia, a otros tres miembros de la formación y Por Ávila mantiene su actual procurador.

Por provincias

En Ávila, el reparto de escaños en la próxima legislatura será muy similar al actual si se sustituye el procurador de Ciudadanos por uno de Vox. Los populares, que ganan con el 34 por ciento de los votos (dos puntos y medio menos que hace dos años y medio) tendrán tres procuradores, por dos del PSOE, que pierde cuatro puntos, mientras que Vox y Por Ávila logran uno cada uno.

En Burgos, los socialistas ganan las elecciones con el 32,6 por ciento de los votos y vuelven a sentar en las Cortes a cinco representantes por cuatro del PP, que gana uno respecto a 2019 con el 31 por ciento de los sufragios. Vox, que casi triplica sus votos llevará a dos procuradores al Parlamento, mientras que Podemos -IU se queda sin su representante burgalés. El PSOE se deja en esta provincia casi cinco puntos, mientras que los populares recuperan casi tres.

En León, la novedad es el fuerte crecimiento de UPL que dobla sus papeletas y representa ya más del 20 por ciento del censo, lo que le permite obtener tres procuradores. Los dos representantes que ganan los leonesistas se los restan al PSOE que de 6 pasa a cuatro parlamentarios autonómicos, los mismos que el PP que mantiene así su cuota en las Cortes autonómicas. Vox triplica apoyos y sitúa a dos miembros del partido en el Legislativo. En esta provincia, tanto socialistas como populares se dejan apoyo popular, si bien los primeros pierden siete puntos y los segundos sólo dos y medio.

En Palencia, el resultado será similar al de hace dos años y medio, aunque sustituyendo el procurador de Ciudadanos por uno de Vox. Los dos principales partidos llevan a las Cortes a tres procuradores y mantienen un porcentaje de voto en torno al 32-33 por ciento.

Salamanca sigue siendo un feudo inexpugnable del PP que, aunque mantiene el porcentaje de votos de hace dos años y medio (39 por ciento) logra sentar en el Parlamento un procurador más, cinco, mientras que el PSOE pierde cuatro puntos de apoyo (29,5 por ciento) y un escaño. Vox vuelve a sustituir a Ciudadanos como tercera fuerza con el 18 por ciento de los votos y dos representantes.

Segovia cambia de signo y, en esta ocasión, da la victoria al PP que se lleva tres escaños por dos de los socialistas. En 2019, el reparto fue al contrario. Vox entra con un representante y casi el 20 por ciento de los votos.

Soria Ya es el vencedor indiscutible en esa provincia al lograr, la primera vez que concurre a unos comicios, el 42 por ciento de los sufragios y sustituir al PSOE como primera fuerza en la provincia con tres procuradores. PP y PSOE se reparten los dos siguientes, pero mientras los primeros aguantan el tipo y apenas pierden cuatro puntos (pasan del 28 al 24 por ciento), los socialistas se desploman y se dejan 24 puntos y pasan a ser la tercera fuerza con el 18 por ciento de los sufragios.

En Valladolid, la irrupción de Vox que logra casi el 20 por ciento de las papeletas y tres escaños es la nota más destacada de una jornada en la que también se han reducido considerablemente la distancia de cinco puntos que separaba a socialistas y populares en favor de los primeros. Esa diferencia es ahora de menos de un punto, lo que les permite situar a cinco procuradores cada uno en las Cortes. El PSOE, ganador de los comicios en la provincia, logra el 31,5 por ciento de los sufragios por un 30,8 del PP. Ciudadanos pierde once puntos de apoyo y se queda con el 6,9 por ciento y un escaño, las mismas cifras que Podemos-IU, que no logra sumar los apoyos que hace dos años y medio tuvieron ambas formaciones por separado. No obstante, el líder de la formación en la Comunidad, Pablo Fernández, logrará entrar en el Parlamento.

En Zamora, se repite la situación de hace dos años y medio cambiando también al representante de Ciudadanos por el de Vox. El PP mantiene la fidelidad de los suyos (un 33,6 por ciento), mientras que el PSOE retrocede y pierde cuatro puntos y la victoria que obtuvo en 2019. No obstante, ambos llevarán a las Cortes a tres de los suyos.