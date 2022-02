Unas 10.000 personas con discapacidad intelectual de Castilla y León tienen derecho a voto

Unas 10.000 personas con discapacidad intelectual de Castilla y León podrán votar en las elecciones autonómicas del próximo domingo, después de la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg). Una ley que en diciembre de 2018 otorgó el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad sin exclusiones, según informa la agencia Ical. De este modo, los comicios del 13 de febrero serán los cuartos en que este colectivo podrá hacer oír su voz con su voto, además de suponer la plenitud del reconocimiento de su condición de ciudadanía.

Un derecho a voto que tienen las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que ha supuesto en las últimas semanas a un trabajo extra entre las entidades del Tercer Sector que se han encargado de adaptar los materiales como los programas electorales en fácil comprensión para que el colectivo pudiera conocer, de forma sencilla, las promesas de cada formación política. Además, las asociaciones han centrado sus esfuerzos en explicar la mecánica de la votación para que las personas con discapacidad intelectual supieran el proceso previo antes de depositar la papeleta y el sobre en la urna en un colegio electoral. De ahí que las entidades hayan tenido que llevar a cabo simulacros y ensayos de votaciones durante los últimos días.

El presidente de Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) en Castilla y León, Juan Pérez, aseguró a la Agencia Ical que el número de votantes apenas ha variado con respecto a los comicios de 2019. Unas elecciones que, recordó, tuvieron muy buena acogida entre el colectivo, hasta el punto que consideró que se podía extrapolar a la Comunidad el porcentaje calculado a nivel nacional del 70 por ciento de personas que ejerció su voto. "Había mucha sed de urna", sentenció. No en vano, precisó que las personas con discapacidad intelectual tenían limitada su capacidad por sentencia judicial pese a contar con cierta capacidad de decisión. "La reforma de la Loreg fue un momento importante por que permitía por primera vez ejercer un derecho vital para cualquier ciudadano", sentenció.

El también vicepresidente autonómico de Plena Inclusión, la Federación que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y suma a 38 entidades, explicó que solo tres partidos políticos (PP, PSOE y Unidas Podemos) han incluido en sus programas electorales propuestas en materia de discapacidad. "Hemos puesto esa parte en lectura fácil para que el colectivo conociera los ofrecimientos de cada formación, por que aún queda mucho por camino por recorrer para superar las barreras cognitivas ya que los programas electorales son difíciles para entender para las personas con las que trabajamos pero también para el colectivo de mayores y de inmigrantes", señaló.

En este sentido, la directora técnica del Centro San Juan de Dios de Valladolid, Noemí Silva, apuntó que su entidad ha trabajado para adaptar materiales, programas electorales y diversos documentos en fácil comprensión para que las 280 personas con discapacidad intelectual (entre los 119 existentes en la residencias y el resto, en los diferentes centros). Y es que subrayó que el derecho al voto para el colectivo ha supuesto "cierta" responsabilidad para que esa decisión fuera consecuente, lo que, entre otras cosas, les obligaba a dar todo tipo de materiales. "Queremos que nuestros usuarios sean conscientes de la importancia del voto y las consecuencias que tiene. Nuestro objetivo es que esto no se quede como una utopía", afirmó.

Además, precisó que al ser un hecho "relativamente" novedoso hay que seguir trabajando en el tema antes de cada votación, entre otras para explicar las diferentes votaciones (europeas, generales, autonómicas y locales). "Ha habido alguna persona que ahora nos ha dicho que no quería votar a quien gobernaba ahora, en referencia al presidente Pedro Sánchez, por lo que ha sido necesario hacerle entender que el 13 de febrero se votaba la conformación de las Cortes de Castilla y León, por lo que se elegía al presidente de la Junta", significó.

Y es que más allá de hacer comprensibles en lectura fácil los programas electorales, los técnicos del San Juan de Dios han trasladado las instrucciones para saber qué hacer al llegar a un colegio electoral, ir provisto del DNI para ser mostrado cuando sea requerido y seleccionar la papeleta de la formación en cuestión, antes de depositarla en la urna. De ahí que se haya recreado ese espacio. "Aún queda mucho por hacer ya que hay que adaptar las elecciones a nivel cognitivo, al igual que se han ido adoptando los entornos físicos para acabar con las barreras arquitectónicas", aseguró

En su caso, declaró a Ical que en las primeras elecciones de 2019 en que el colectivo con discapacidad inteletual podía votar solo entre un 10 y un 15 por ciento ejerció ese derecho. "Algunos dijeron que no era un centro de interés para ellos, otros afirmaron no tener afinidad con ningún partido y algunos reconocieron que no sabían a quién votar, tal vez por que no estaban acostumbrados", señaló Silva. En todo caso, Noemí Silvia consideró que su deseo es incrementar ese porcentaje con el paso de los años.

La directora técnica del Centro San Juan de Dios confesó que las entidades se esfuerzan en cada elección por que persiguen evitar que la gente piense que el voto de la persona con discapacidad intelectual esté estigmantizado por el familiar más cercano al considerar que es un colectivo "muy influenciable". "Deseamos desterrar esta mediatización por lo que buscamos que cada usuario comprenda cada programa electoral y sepa lo que conlleva un voto. Tiene que ser un voto libre y sin coacciones", concluyó.

