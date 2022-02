Pepe Álvarez (UGT): “Echamos de menos a Herrera por el diálogo social y el trato con las organizaciones sindicales”

Mariluz Martínez / ICAL

El secretario confederal de UGT, Pepe Álvarez, reconoció hoy en Burgos que desde esta organización sindical se “echa mucho de menos” al expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, “por lo que hace referencia al diálogo social y al trato con las organizaciones sindicales”. En su opinión, el PP de esta Comunidad es “un PP que no conocemos”, dijo, al tiempo que consideró que “se parece más a la derecha más extrema que el PP centrado y centrista del presidente Herrera”, según informa la agencia Ical.

Álvarez, quien acudió a la capital burgalesa para explicar la reforma laboral en una asamblea con delgados de UGT, aseguró estar “molestos” por “el giro” que, en su opinión, ha dado el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, con respecto a su antecesor.

“La UGT en Castilla y León lleva un tiempo muy preocupada por el giro del Gobierno de Mañueco e Igea”, a quien también responsabilizó dado que “también ha tenido una responsabilidad importante en el giro dado en estos dos últimos años y poco del Gobierno de la Junta de Castilla y León”.

Posible pacto PP-Vox

Acerca de un posible pacto entre PP y Vox tras los resultados del 13 de febrero, Álvarez indicó que “el blanqueamiento de Vox entrando en el Gobierno de Castilla y León va más allá del gobierno de una Comunidad”. Por tanto, aseguró que “me preocuparía extraordinariamente que blanqueemos a la ultra derecha en nuestro país en cualquier Administración”.

En este sentido, entendió que “a la ultra derecha se le combate como hacen en los países democráticos europeos: situando un cordón sanitario”. “Con la ultra derecha no se negocia, con los fascistas no se negocia y, por tanto, la entrada en el Gobierno, creo que sería un salto cualitativo muy importante que espero y deseo que no se produzca”, exclamó.

Asimismo, el secretario confederal de UGT calificó las elecciones autonómicas de Castilla y León de “innecesarias” dado que, según expuso, se han convocado “pensando en los intereses del PP” y no en el de los ciudadanos de esta Comunidad. Además, reconoció que les preocupa “de manera extraordinaria” que el debate en esta campaña electoral haya sido la política estatal y no la de Castilla y León.

“Los grandes problemas de Castilla y león han sido los grandes ausentes en la campaña”, al tiempo que aseguró que existen “problemas en los servicios públicos que hay que arreglar”, entre los que citó las condiciones laborales de los docentes o la situación de los bomberos forestales. Además, subrayó que desde este sindicato “se ha sentido verdadera tristeza de que el PPCyL haya sacado pecho de no apoyar la reforma laboral”.

Sigue los temas que te interesan