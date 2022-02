Mañueco sobre la violencia de género y su pacto con Vox: “No es una cuestión de partidos, es de sociedad”

En el penúltimo día de campaña electoral, el candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha jugado en casa durante la mañana de hoy. En la provincia de Salamanca, en Peñaranda de Bracamonte, la resaca del debate de ayer le ha dejado “entusiasmado” con su participación. “Me vi muy bien porque pude explicar mi experiencia de gestión y mis proyectos de futuro para Castilla y León”, ha comentado.

Ayer, durante el debate, salió un tema que todavía no se había tocado: la violencia de género. Un punto que puede ser de confrontación en un posible acuerdo de gobierno con Vox en caso de que el PP no logre la mayoría suficiente para gobernar en la Comunidad. Mañueco sigue con su defensa de cinco y no da pistas. “Aspiro a tener una mayoría absoluta, y como dije en el debate nadie piensa más que yo en la violencia de género ya que pienso en mi madre, mis cuatro hermas, mis dos hijas, sobrinas, sobrinas nietas, por eso hay que apostar por la igualdad y luchar contra le violencia”, ha afirmado. Mientras que ha recordado que fue el PP en Castilla y León el que puso en marcha una “ley pionera hace 15 años”. Mañueco ha lanzado el balón fuera y ha asegurado que la violencia de género no es cuestión de partidos políticos, es de la sociedad”. Para acabar afirmando que lucharán “contra todo tipo de violencias, y entre ellas la de género, una de las peores”.

Mañueco pide el voto "masivo" para lograr "una mayoría suficiente"

En el resto, Mañueco no se sale del guion establecido durante toda la campaña y ha vuelto a pedir el voto “masivo” para lograr “una mayoría suficiente” para evitar que tener que pactar con partidos localistas”. Su intención es que “Castilla y León tenga peso en la política nacional” tras unas “elecciones sin precedentes”. “Está pendiente todo el mundo, desde Barcelona a Santiago y desde Bilbao a Sevilla, se pone en juego el mantenimiento de los servicios públicos y una política de empleo y crecimiento económico o ponerlos en riesgo”.

Mañueco con el alcalde de Salamanca en Peñaranda J.I. Fernández

El candidato popular ha vuelto a recordar su proyecto “serio” y “sólido” realizado “desde la eficacia”. Entre sus argumentos apuesta por la fiscalidad “más baja de la historia de Castilla y León”, la “creación de empleo”, las ayudas a autónomos con cuota cero para los nuevos “mientras que Pedro Sánchez les sube las cuotas”. “Nosotros somos optimistas de cara al futuro, frente a esto Sánchez se cruza los brazos ante la subida de gasolina, luz y del IPC”.

Campaña en clave nacional

Preguntado si le molesta una campaña en clave nacional, el candidato popular ha asegurado que “aunque estas elecciones van de Castilla y León”, es conscientes de que toda España “nos está mirando”. “Quiero que tengamos peso en la política nacional porque hay mucho más allá de la M-30”. Por último, Mañueco ha sacado pecho al hablar de Salamanca. “Siempre me he presentado por ella como candidato porque no entiendo la política de otra forma”.

