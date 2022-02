La autopsia de Esther López revela la causa de su muerte: un traumatismo interno

El primer análisis de la autopsia de Esther López determina que el cuerpo de la joven presenta signos de violencia. En concreto, un TAC ha revelado un fuerte traumatismo interno que podría haberle ocasionado la muerte, si bien aún no se ha podido determinar si dicho traumatismo fue causado por un objeto contundente o fruto de una caída o accidente.

Asimismo, las primeras conclusiones del informe forense sitúan la muerte en torno al 13 de enero, a las pocas horas de que se le perdiera el rastro. También se baraja la posibilidad de que el cuerpo fuera trasladado al lugar donde fue hallado este sábado esa misma noche, y que el mismo fuera conservado desde el momento del deceso hasta su descubrimiento en una cuneta colindante con una de las principales carreteras de acceso a la localidad vallisoletana.

La conclusión de la muerte violenta de Esther López ya fue avanzada ayer por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y también por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien garantizó que la muerte de Esther "no quedará impune", dando a entender, efectivamente, que el fallecimiento de la mujer fue provocado.

En la noche del pasado 22 de enero, la Guardia Civil arrestó a Ramón el Manitas, el único detenido en este caso hasta la fecha, pero quedó en libertad seis días despúes, tras prolongarse 72 horas más su detención. Pese al minucioso registro en su vivienda en la urbanización Cañada Real de la localidad valliosoletana, además de una intensa inspección de su vehículo, no se hallaron indicios que pudieran probar su implicación en la muerte de la joven. No obstante, el investigado tiene la obligación de comparecer todos los días, no puede salir de España y debe comunicar cualquier cambio de domicilio.

Durante estas últimas semanas se han organizado varias batidas para buscar a Esther en las zonas cercanas a su desaparición al tiempo que en la investigación se han volcado numerosos efectivos. Así, el pasado domingo, día 30 de enero, alrededor de 600 personas batieron el pinar que existe junto a la N-122 y las dos orillas del río Duero, en el entorno de La Maña, para encontrar pistas sobre la desaparición. El grupo estuvo integrado por 450 voluntarios, junto a otras 150 profesionales entre agentes de la Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja.

Hallazgo del cadáver en extrañas circunstancias

En la mañana del sábado el caso dio un inesperado giro. Un vecino que paseaba por la carretera de acceso a Traspinedo sobre las 10:30 horas alertó a la Guardia Civil de que "había encontrado algo extraño" cerca de la cuneta. Desde el primer momento, el coronel Miguel Recio indicó que se trataba del cadáver de una mujer "compatible en un porcentaje muy elevado" y a las 17:30 horas la autoridad judicial confirmó que se trataba del cuerpo de Esther López. Un hallazgo que puso punto y final a las ya mínimas esperanzas de encontrar con vida a la joven 24 días después de su desaparición.

La joven llevaba la misma ropa del día que desapareció, con el abrigo puesto, y con sus pertenencias personales, incluido el teléfono móvil, aunque se desconoce si se le acabó la batería o por el contrario lo apagaron. Unas extrañas circunstancias que llevan a mantener abiertas todas las líneas de investigación.

"Imposible" que estuviera en la cuneta desde su desaparición

Sin embargo, la aparición del cadáver de Esther en una zona de paso y tan visible ha dejado aún más incógnitas. Y es que los vecinos aseguran que “es imposible que estuviera ahí desde el primer día incluso desde el día antes, porque por ahí pasan a diario vecinos paseando, ciclistas, senderistas…”, como han asegurado a este medio.

Los vecinos no dudan de que el cuerpo fue trasladado hasta ese lugar la noche anterior. Esa carretera que une el cruce de La Maña hacia Traspinedo, a unos tres kilómetros de la entrada del pueblo, es una zona de paso y además ha sido peinada por helicópteros de la Guardia Civil y drones, entre otros dispositivos durante los 24 incesantes días de búsqueda.

