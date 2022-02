Abascal en Zamora: “Malditas las ganas que tenemos de gobernar con el PP”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado hoy que “al PP no le apetece nada gobernar con nosotros y a nosotros tampoco nos apetece nada gobernar con ellos” y sentenció: “Malditas las ganas que tenemos de gobernar con el PP. También queremos gobernar solos pero tendremos que conseguir una mayoría absoluta. No se puede actuar en política como un un niño caprichoso y decir o me das la mayoría absoluta o votamos otra vez hasta que me la des”.

En este sentido, reprochó al PP que “tenga esos complejos” y calificó de “ofensa grave” a la ciudadanía que, “si el resultado no es el adecuado, igual es mejor una repetición de elecciones, si no tiene una mayoría absoluta para no pactar con VOX”.

Abascal aseguró que el Partido Popular se ha convertido en la cara B del Partido Socialista” y consideró que el líder del PP, Pablo Casado, “lo demuestra” cuando su formación política “se equivoca votando” en el Congreso. “No la equivocación de un diputado. Me refiero a la de la moción de censura, en los estados de alarma que han sido inconstitucionales, que los votó el PP con el PSOE, uno detrás de otro. No han sido capaces de mantener una distancia infinita con el PSOE, que mintió a sus propios votantes, pactando con separatistas y comunistas”, criticó.

“En las autonomías, el PP ha hecho lo mismo. La Ley de Memoria Histórica, la legislación de género, meter los lobbies en los colegios a robar la inocencia de los niños. No ha sido el PSOE”, enumeró.

Santiago Abascal hizo estas declaraciones en la plaza de la Constitución, en la capital zamorana, en un acto de campaña al que asistieron cerca de 500 personas. También intervinieron el candidato de VOX a la Presidencia de la Junta, Juan García-Gallardo, y la cabeza de lista por Zamora, Marisa Calvo. “Ahora, Mañueco trae de paseo a Isabel Díaz Ayuso y, al día siguiente, a Feijóo”, ironizó.

García Gallardo: "Cada vez más jóvenes ven en Vox una esperanza"

El líder de VOX, quien pidió disculpas a los asistentes por haber tardado en acudir por primera vez a Zamora, recordó que su bisabuelo nació en Zamora y fue jaleado por sus incondicionales, al grito de ‘presidente, presidente’. “Han creado 17 centralismos. Porque Zamora no es Valladolid y los que decían combatir el centralismo, lo perpetran desde esta autonomía. Reivindicamos el modelo que había vertebrado España y que los de un lugar y otro puedan tener infraestructuras similares. La política de los últimos años ha conducido a la desindustrialización y al destierro de la juventud de lugares leales”, denunció.

En este contexto, aseguró que, “cada vez más jóvenes ven en Vox una esperanza” y se dirigió a ellos: “No hemos venido a engañar a los jóvenes para darles una subvención para videojuegos y a cambiar la Ley para que puedan fumar porros a placer, sino para que puedan vivir y crecer donde nacieron, tener un trabajo, una familia y una vivienda. Venimos a hablar del futuro que ha sido desmantelado durante estas décadas de estado autonómico”.

Inmigración

Abascal lanzó agudas críticas a quienes “pretenden resolver la despoblación con inmigración”, que terminan por “llegar ilegalmente ante esas llamadas y las ayudas que reciben” y recalcó que “las personas que vienen son víctimas de quienes les llaman y les engañan” porque “les condenan aquí a la pobreza y a la delincuencia los políticos progres que les traen para generar inseguridad y peligro en nuestras calles”.

Igualmente, calificó de “los tres” a los candidatos a la Presidencia de la Junta del PP, el PSOE y Ciudadanos, Alfonso Fernández, Luis Tudanca y Francisco Igea, a tenor del debate que mantuvieron en Televisión Española. “Frente a los tres que debatían en la tele, nosotros elegimos la natalidad. Que aquí nazcan niños de Castilla y León, jóvenes que puedan formar una familia y que no tengan que emigrar. No hay que prometer falsos paraísos. Por eso Vox apuesta por al natalidad”, insistió.

“La desindustrialización, el abandono del campo y el exilio de los jóvenes no son una consecuencia inevitable. Ocurre porque hay políticos que toman decisiones concretas. Por eso Vox elige natalidad, reindustrialización, facilidades para el campo y denunciamos el teatrillo permanente que montan el PP y el PSOE, discriminando a los españoles leales”, dijo.

En este sentido, rechazó las políticas de género, “que llevan al enfrentamiento entre hombres y mujeres”, políticas de lobbies, políticas para “impedir que hablemos de nuestra historia gloriosa o de la triste que llevó a los españoles a enfrentarse” y políticas “falsamente verdes”, que “criminalizan el campo, la ganadería, la agricultura, hechas por gente que piensa que la naturaleza es un parque temático”.

Asimismo, rechazó de plano la Agenda 2030 y reprochó que la secunden los líderes políticos, incluido el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco. “En 2050, no tendréis nada y seréis felices. La gente no podrá tener una casa ni un coche mientras otros tienen mansiones y flotas de Cabify. Ya habrá un estado que os dará una subvención y no seréis libres porque dependeréis del cacique de turno”, auguró. “La religión climática consiste en arruinar a las clases medias y trabajadoras en todo occidente para producir en China. Se deslocaliza la producción mientras se llevan la industria y la riqueza. Comprar la energía fuera y criminalizar la nuclear y las térmicas. Compran el gas a Argelia y la factura llega a vuestras casas. Pagamos las consecuencias de políticas ideológicas que influyen en lo que se hace con la energía en España, cuando habría que apostar por la soberanía energética”, subrayó.

