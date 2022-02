Feijóo : “La mayoría de los alcaldes de España son mejores que los ministros ”

N.M.J / ICAL.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, puso en valor hoy en la capital burgalesa a los alcaldes de España, y aseguró que “la mayoría” son “mejores” que los ministros del país. “Son mejores porque conocen los problemas reales de los vecinos y dan la cara a la gente de forma directa y constante”, añadió.

Así lo dijo en respuesta a unas de las preguntas lanzadas por el candidato ‘popular’ a las Cortes por Burgos, Ángel Ibáñez, que pidió la opinión de Feijóo y el expresidente de la Junta de Castilla y León Juan Vicente Herrera sobre la actuación del Gobierno central y si tienen la sensación de que este no es consciente de lo que se juegan las comunidades autónomas.

“Esa sensación es confirmada desde el mismo día que vimos el pacto del abrazo con Iglesias y construyeron una alianza contra natura en la Unión Europea”, respondió el presidente autonómico. En esta línea lamentó la evolución que ha tenido el socialismo en el país y señaló que actualmente el “objetivo” es ser “presidente del Gobierno cueste lo que cueste, y sin precio”, y advirtió que, desde ese momento, la Administración central está “sometida a cualquier tipo de chantaje”.

Así recordó lo ocurrido esta semana en el Congreso de los Diputados al aprobarse la reforma laboral y se preguntó qué pensará Europa acerca de los miembros del Gobierno que “celebran que un diputado de la oposición se confunda cuando vota”. “¿Les parece un país serio? ¿Lo celebrarían Merkel o Macron?”, cuestionó.

De esta manera lamentó que este tipo de situaciones “se pagan” cuando en política el objetivo es “no tener experiencia, ni formación ni oficio”. “Es estar y no hacer, hablar y no ejecutar. Cuando esto va de discursos y no de resultados”, añadió. Lamentó también la situación que vive el país con la subida de la luz, y afirmó que “nunca un Gobierno ha ingresado más dinero que el actual por el precio de la luz”, siendo el 50 por ciento impuestos.