Villacís: “Mañueco ha puesto por delante al PP y su deslealtad ha convertido a Castilla y León en un peón"

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha visitado hoy Burgos para mostrar su respaldo firme al candidato de Ciudadanos a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Burgos, José Ignacio Delgado. En plena Plaza Mayor y en compañía de la exconsejera de Sanidad, Verónica Casado, Villacís ha manifestado su orgullo por la labor que la formación naranja lleva a cabo en las instituciones locales burgalesas, por responsabilidad.

La concejal del Consistorio madrileño ha sido contundente: “Mañueco ha puesto al PP por delante de esta tierra al romper el acuerdo con Cs y convocar elecciones, con su deslealtad ha convertido a Castilla y León en un mero peón”.

Al respecto, ha recordado que en Madrid el PP no puede apretar ese mismo botón. Sin embargo, “yo sí podría hacerlo con el de moción de censura, y la oposición me lo ha ofrecido en varias ocasiones”. “No lo haré porque no voy a ser tan irresponsable, desleal y mentirosa como ha sido Mañueco en plena sexta ola, en plena recuperación. No lo haré porque me importan los madrileños y me debo a ellos”, ha añadido.

Sobre Francisco Igea, Villacís ha celebrado que representa precisamente lo contrario que Mañueco. “Cuando Igea tuvo que elegir entre su escaño en el Congreso y su tierra no dudó y durante este tiempo ha representado el honor, la verdad, la palabra y el compromiso, y ha dado la cara en lo peor de una pandemia mientras otros se escondían”, ha indicado.

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid ha subrayado que “no es casualidad que remontemos ni que Igea sea el claro vencedor del debate del pasado lunes”. Y es que, según ha señalado, “en esta campaña se elegirá entre mentirosos y honestos, entre personas que saben gestionar y oportunistas”, para concluir que “los buenos resultados están garantizados, porque dudo que nadie vaya a legitimar la mentira y la traición”.

Villacís ha considerado además “asquerosa” la manera de despedir a la exconsejera de Sanidad, presente también en la Plaza Mayor de Burgos: “No se puede apartar a la persona que más horas ha echado en plena crisis con un mensaje, algo no obstante muy típico del PP”.

Por su parte, Verónica Casado, ha defendido tanto en Burgos como un par de horas antes en su visita a Miranda de Ebro, la gestión de Cs en el Gobierno regional. Ha presumido de decir la verdad y tomar decisiones basadas en conocimiento, datos y profesionalidad. “Por eso somos útiles y por eso estamos aquí. En Ciudadanos diagnosticamos problemas, buscamos soluciones y por encima de todo decimos la verdad”, ha apostillado.

Ambas han arropado al candidato a las Cortes de Castilla y León por Burgos, José Ignacio Delgado, que ha agradecido a ambas su compromiso. “Allá donde gobernamos representamos el honor y la libertad, frente a las mentiras del bipartidismo”, ha explicado para recordar la apuesta firme por favorecer a los autónomos y por dar la batalla por unas infraestructuras olvidadas durante años por PP y PSOE.

Sigue los temas que te interesan