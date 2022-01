Javier Ortega-Smith propone en Ponferrada poner en plan de independencia energética para España

El secretario general de VOX, Javier Ortega-Smith, ha visitado este domingo Ponferrada, junto al candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y al candidato a las Cortes por El Bierzo, Miguel Suárez.

En el Parque de la Provincia del Bierzo, Ortega-Smith ha hablado sobre la importancia de la unidad de España y la independencia energética del país. “Nos daría la soberanía energética para que donde falte energía, se traspase de otras y no tengamos que estar dependiendo de las decisiones extranjeras que un día nos cortan en gas y otro día nos suben la energía eléctrica y, al final lo padecen los españoles con facturas que se han elevado hasta 500%”, ha detallado.

También el secretario general de VOX se ha referido a la “necesidad” de poner en marcha un Plan Hidrológico Nacional. «Es la mejor muestra de lo que significa la nación, el agua es de todos, y ha de estar al servicio de todos. No es admisible que haya lugares donde el agua se vierte al mar y en otros donde se estén muriendo de sed. Por eso, este plan tiene el objetivo de aprovechar hasta la última gota de agua, para que no haya ni un español que no tenga agua para sus cultivos”, ha recalcado.

Asimismo, Ortega Smith ha mostrado su apoyo al sector primario. “Hay que proteger a nuestros ganaderos, pescadores, agricultores, frente a la entrada masiva de productos de naciones terceras que sin controles sanitarios y con otras condiciones laborales, hacen productos en competencia desleal con los nuestros”, ha denunciado.

Mientras que el candidato de VOX a presidir las Cortes castellano y leonesas, Juan García-Gallardo, ha puesto en duda la fiabilidad de Mañueco. “¿Qué credibilidad tiene Mañueco ahora si solo repite las promesas de hace décadas?», se ha preguntado. «Un político responsable, honrado, que lleva 30 años, debería sacar pecho de su gestión. El problema es que el PP de Mañueco no puede hacerlo porque lleva 30 años abandonándonos y dejando de lado los problemas de esta tierra”, ha reprochado.

En este sentido, García-Gallardo ha recalcado que VOX se presenta como “una alternativa patriótica y social para cambiar el rumbo de esta tierra” y ha insistido en que la formación política no va a dar “un cheque en blanco” a los populares de Mañueco. “Aspiramos al Gobierno de Castilla y León no para pisar la moqueta, sino para daros una oportunidad. Quizá la última que tenga esta tierra, a la que han llevado al abismo y que está a punto de morirse”, ha hecho hincapié.

Por su parte, el candidato de VOX a las Cortes por el Bierzo, Miguel Suárez, ha criticado que “los políticos del consenso ‘progre’ han robado el futuro a los jóvenes y les obligan a marcharse de sus casas”. “Sin casa, sin familia y sin futuro es lo que nos proponen”, ha hecho hincapié.

Suárez también ha denunciado que “los burócratas de la Agenda 2030 en su vida han pisado el campo. Con ellos, nuestra industria está demolida, dinamitada y volada por los aires, como la Central térmica de Anllares. Ruina y escombro es lo que nos ofrece Mañueco y Sánchez, convertirnos en el vertedero de la Europa globalista. Sin embargo, desde VOX proponemos que el dinero público se destine a centros de atención primaria y a colegios para que puedan volver a abrir en nuestros pueblos”.

