Ayuso desea a Mañueco un "gobierno, esta vez sí, en libertad" y sin "tantas trabas en el camino"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha dudado en mostrar hoy lunes todo su apoyo y ensalzar la labor del presidente en funciones de Castilla y León y candidato a las próximas elecciones autonómicas, Alfonso Fernández Mañueco. "Has servido a tus vecinos en los momentos más difíciles, has demostrado una paciencia y serenidad infinita”, aseguró, además de destacar que ahora merece un gobierno, "este sí de libertad", para cumplir sus compromisos y ejecutarlos a la velocidad "necesaria" sin que nadie vuelva a ponerle "tantas trabas en el camino".

Ayuso, quien se sometió en mayo pasado a unas elecciones anticipadas como las que afronta Mañueco como candidato del PP el 13 de febrero, ha destacado que “hay pocas cosas que le dan más sentido a nuestra vocación política que las urnas”, informa Ical, y tras reconocer la dificultad e incertidumbre que generan, señaló que “es tu verdadero examen, y sé que a Castilla y León le va a ir muy bien contigo, y a ti con ella”. Y es que precisó que “pocos políticos en activo conocen como tú esta tierra de ciudadanos nobles, trabajadores y leales, hombres y mujeres del campo, rebosantes de patrimonio e historia, gente sencilla, austera y emprendedora”.

Desafíos de Castilla y León

La presidenta madrileña mencionó algunos de los desafíos a los que se enfrenta Castilla y León como las dificultades en“la agricultura, la ganadería, el "invierno" demográfico y la despoblación. “Sabes lo que necesita tu tierra y sabes que cuentas con la Comunidad de Madrid para ayudarte en ello”, señaló. Además, recordó que se tiene por “mitad castellanoleonesa, y mitad madrileña", pero sobre todo es "profundamente" española. "Soy consciente de lo mucho que nos une a ambas comunidades, ya que hasta hace nada eran lo mismo, y por eso hoy comparten tantas personas, proyectos y servicios. Por lo tanto, cuenta con nosotros”, añadió.

Fernández Mañueco fue el encargado de presentar a la presidenta de Madrid en el desayuno informativo de Fórum Europa, que tuvo lugar en un hotel de la capital, con la presencia de una buena parte de la cúpula nacional del Partido Popular como el secretario general, Teodoro García Egea, y varios vicesecretarios de la formación.

