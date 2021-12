Tudanca: “El PP no va a cambiar nada en materia sanitaria tras 35 años con la misma política”

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, habló hoy en el municipio burgalés de Barrio de Muñó sobre la actuación del PP en materia sanitaria, especialmente tras la llegada del nuevo consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, afirmando que “nada ha cambiado” y que el PP “no va a cambiar nada en materia sanitaria porque llevan 35 años con la misma política”, tal y como informa Ical.

“El nuevo consejero ha vuelto a prometer lo que llevan prometiendo e incumpliendo meses, y lo que dijeron que no estaba sucediendo. No ha rectificado nada. Los médicos siguen sin venir, la atención primaria sigue cerrada, los castellanos y leoneses no están mejor protegidos contra la pandemia”, afirmó.

En relación a esto último criticó la falta de medidas por parte de la Administración para afrontar mejor la pandemia del COVID-19, recordando que en los últimos cuatro días, Castilla y León ha sumado unos 17.000 contagios. “La Junta tendría que estar tomando medidas para afrontar mejor la pandemia, para contratar más profesionales, para mejorar los rastreos”, dijo, haciendo alusión también a la necesidad de más medios en los centros de salud que permitan mejorar la sexta ola. “La única medida ha sido convocar unas elecciones absolutamente irresponsables e incomprensibles”, aseveró.

El líder de los socialistas criticó también al PP que aseguró que trata de convencer a los ciudadanos de no ser responsables de lo ocurrido con la sanidad estos últimos dos años y medio. “Lo han hecho abrazados de los que ahora quieren desembarazarse, pero son responsables”, afirmó, refiriéndose a la gestión de Ciudadanos, socio del PP en el Gobierno autonómico hasta hace unas semanas.

Por otro lado, y recordando las peticiones de la alcaldesa de Barrio de Muñó, Tudanca destacó la importancia de la sanidad en el medio rural, con consultorios abiertos y médicos que acudiesen a estas zonas rurales.

España Vaciada

Luis Tudanca aseguró, también, que no considera una “mala noticia” que plataformas como Burgos Enraíza o Soria ¡Ya! se presenten a las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero, afirmando que todas aquellas personas que quieran sumarse a que las políticas actuales de la Comunidad cambien y luchar contra la despoblación en el medio rural “bienvenidos sean”.

“Que la gente quiera participar más en democracia nunca me va a parecer una mala noticia. Necesitamos todas las manos posibles para cambiar las cosas”, afirmó a preguntas de los medios sobre su opinión al respecto. Pese a ello afirmó que los “únicos” que garantizan, si los ciudadanos les dan su apoyo, “un cambio real” es el PSOE.

Hospital San Juan de Dios

A preguntas de los medios acerca de su opinión sobre el principio de acuerdo entre la Junta y el Hospital San Juan de Dios de Burgos, Tudanca afirmó que se alegra de que esté en vías de solución, pero recordó que en todo caso desde el PSOE apuestan por la sanidad pública. “Nos parecía una completa irresponsabilidad que se cerrara un hospital sin solucionar lo que debería estar solucionado desde que se construyó el nuevo hospital, que era el vial de conexión entre el Divino Valles y el complejo hospitalario”, dijo, señalando que la política de su partido se apoya en un Hospital de Burgos “íntegramente público”.

En relación al comunicado conjunto emitido ayer por la Junta y el Hospital San Juan de Dios donde se hablaba de la financiación del mismo pero no de estudiar subvenciones públicas, Luis Tudanca indicó que el PP “privatiza y hace negocio con la sanidad de todos, no van a cambiar nada”.

