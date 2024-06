Zamora recupera el esplendor del Día de la Provincia con un Javier Faúndez muy reivindicativo

El municipio de Fuentelapeña ha amanecido soleado y apacible para recuperar uno de los eventos por excelencia de Zamora: el Día de la Provincia. La Diputación Provincial ha retomado en este 2024 esta jornada de celebración, tradición y reconocimiento a personajes destacados de la provincia, tras cuatro años sin celebrarse en el formato habitual.

El Día de la Provincia recobra así su antiguo esplendor, con una jornada de bailes tradicionales, música y, como no, los Premios Tierras de Zamora, que también vuelven este 2024. Alcaldes, concejales, representantes públicos y entidades sociales se han dado cita en la plaza de Fuentelapeña y, posteriormente, en la iglesia de Santa María de los Caballeros, templo del siglo XVI de gran belleza.

Tras la actuación de grupos regionales de danzas, los asistentes han pasado a la iglesia para ser recibidos por el folclorista zamorano Luis Pedraza, que ha amenizado el inicio del acto. En este contexto, más de 90 exalcaldes de municipios zamoranos han recibido un homenaje muy especial con la entrega de una estatuilla conmemorativa, en esta jornada pensada para el hermanamiento y la unión de los pueblos de la provincia.

Día de la Provincia de Zamora en Fuentelapeña

Es aquí, donde el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha destacado la importancia de las diputaciones provinciales como "segunda línea" de atención al ciudadano. Faúndez destacó la labor de las diputaciones provinciales como entidades que "vertebran el territorio" y ofrecen apoyo esencial a los municipios. También ha exigido un nuevo modelo de financiación que garantice recursos equitativos para todos los territorios.

El presidente de la Institución Provincial ha comenzado su discurso recordando a los alcaldes fallecidos recientemente en un momento muy emotivo para los presentes. Entre ellos ha destacado a Ángela Escribano, quien sirvió como alcaldesa de Fuentelapeña durante 18 años, dedicando su vida al servicio de sus vecinos con eficacia y entrega hasta su fallecimiento en diciembre de 2022.

Además, mencionó a Luciano Huerga, exalcalde de Benavente, quien también ejerció como diputado provincial al inicio del actual mandato hasta su fallecimiento; Saturnino Velasco de Espadañedo; Jesús Fernández de Palacios de Sanabria; José Carlos Rodríguez de Pías; Ricardo Tomé de Santa Clara de Avedillo; Julio Iglesias de Litos (Entidad Local Menor); y José Luis Pernía de Aguilar de Tera.

De todos ellos destacó su dedicación al servicio público y su contribución al desarrollo de Zamora. "Aquí hemos tenido un claro ejemplo de la pasta de la que estáis hechos los alcaldes, alcaldesas y concejales de esta provincia", subrayó.

El presidente quiso enfatizar especialmente la importancia de los ayuntamientos como "la primera línea de atención al ciudadano", gestionando más de 247 municipios y 500 núcleos de población en la provincia. Dirigiéndose a los presentes, elogió la vocación de servicio público de los líderes locales, describiéndolos como "personas humildes, sencillas y trabajadoras".

Faúndez también defendió el papel de las diputaciones provinciales no solo como administradoras de recursos y servicios, sino como catalizadoras del desarrollo local y correctoras de desequilibrios territoriales. "Las diputaciones tienen un papel insustituible en el medio rural. Vertebran el territorio, auxilian no solo a los ayuntamientos de la provincia, sino también a todo tipo de colectivos sociales, culturales o deportivos en el ámbito provincial", afirmó.

Financiación justa

En un discurso muy reivindicativo, el presidente de la Diputación Provincial abordó la cuestión de la financiación "justa" para las diputaciones. "Se nos ha negado durante años y no es justo que haya diputaciones que dispongan de más de 1.000 millones de euros de presupuesto y otras con muchos menos recursos". Por lo que cree fundamental garantizar una financiación justa "que no relegue a provincias como Zamora a una situación de inferioridad", añadió.

Faúndez aprovechó la ocasión también para destacar los retos pendientes en infraestructuras y comunicaciones en Zamora, instando a las autoridades competentes a cumplir con compromisos como la autovía N-122 y mejoras en el transporte ferroviario.

También criticó la gestión de la Confederación Hidrográfica del Duero por estar "desconectada de la realidad de los pueblos zamoranos durante décadas", especialmente en asuntos vitales para la provincia como la gestión de regadíos y la ejecución o tramitación de permisos para la limpieza de cauces de arroyos y ríos.

El presidente de la Diputación Provincial subrayó que estas decisiones a veces "ponen en peligro" la forma de vida de muchas familias, así como el patrimonio y la seguridad de los vecinos de varias localidades de la provincia. Faúndez hizo un llamamiento a la rectificación de la CHD, enfatizando que "rectificar es de sabios" e instando a la Confederación a escuchar y actuar en consecuencia.

Al evento también acudía el consejero de la Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González, quién ha exigido la promulgación de una ley que flexibilice el régimen jurídico y económico de los pequeños municipios. González destacó que es crucial aliviar las cargas administrativas y presupuestarias impuestas por la normativa estatal básica, especialmente difícil de cumplir para municipios con un solo habilitado nacional gestionando varios pueblos.

"Es necesario que el Gobierno de España considere las particularidades de las comunidades autónomas con un fuerte municipalismo, como la nuestra, que cuenta con 2.248 municipios", subrayó el consejero. Insistió en la importancia de que se apruebe esta ley para permitir una gestión "más ágil y eficiente" en los pequeños pueblos.

Además, Luis Miguel González expresó preocupación por la situación de los habilitados, quienes enfrentan problemas de interinidad y escasez debido a jubilaciones y la falta de nuevas contrataciones en la administración pública. "Necesitamos una solución definitiva para garantizar la continuidad y eficacia en la gestión local, tanto de secretarios como de interventores", advirtió.

El consejero advirtió sobre las posibles consecuencias si no se actúa rápidamente: "Pronostico que, de no abordarse esta problemática a corto plazo, el mundo local de Castilla y León podría colapsar, algo que no podemos permitir".

Provincia de oportunidades

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora también aseguró en su discurso que creen en una provincia "llena de oportunidades frente a quienes hablan solo de la España Vaciada". Y puso como ejemplo empresas y emprendedores, "personas comprometidas con este territorio, que se levantan cada día para seguir creando riqueza y puestos de trabajo".

Faúndez elogió a los emprendedores locales, señalando que "nos llenáis de orgullo" por su capacidad para competir en mercados exigentes. Insistió en la importancia de valorar no solo a las nuevas empresas que podrían llegar, sino también a las ya establecidas. "Tenemos la obligación de centrarnos en las que ya están asentadas aquí, fidelizadas con el territorio, generando empleo y oportunidades, y que quieren seguir creciendo en esta provincia".

Deberes pendientes

Aprovechando el Día de la Provincia, Faúndez no dejó pasar la oportunidad de hacer un llamamiento urgente para la mejora de las infraestructuras y comunicaciones en la provincia. "Sin unas buenas infraestructuras y unas buenas comunicaciones, es imposible que un territorio se desarrolle y progrese", reclamó.

Por ello, el presidente de la Diputación de Zamora advirtió de que seguirán siendo reivindicativos para defender los intereses de los zamoranos en temas cruciales como la conversión de la N-122 en autovía hasta la frontera con Portugal, el mantenimiento del resto de las autovías que pasan por la provincia o la construcción y puesta en marcha del Campamento Militar de Monte la Reina.

"Las administraciones tienen que estar al servicio de los ciudadanos y deben ser sensibles ante los planteamientos de las personas que habitan en un territorio", añadió.

Día de la Provincia de Zamora en Fuentelapeña

Además, volvió a destacar la falta de fiscalidad diferenciada para Zamora que podría beneficiar a empresas locales, llamando a medidas económicas que promuevan la equidad y el desarrollo sostenible. "Los zamoranos no pedimos nada a lo que no tengamos derecho" y ha recordado que "cumplimos con los requisitos, tal y como avalan los informes de la Junta de Castilla y León", por lo que pregunta al Gobierno de España por qué se está "privando" a las empresas de Zamora "de aquello a lo que tienen derecho".

En lo que a la Diputación de Zamora le compete, el presidente anunció nuevas iniciativas para impulsar el desarrollo rural, como el Programa 'Mi pueblo acoge', destinado a atraer población a las zonas rurales.

Premios Tierras de Zamora

El Día de la Provincia era el marco para la entrega de los Premios Tierras de Zamora, donde se reconoció a destacados empresarios, asociaciones solidarias, deportistas y promotores del patrimonio cultural local. Faúndez elogió a los galardonados como ejemplos de lo mejor de Zamora, inspirando a las futuras generaciones a continuar contribuyendo al bienestar provincial.

Faúndez también expresó su gratitud hacia el trabajo del jurado al elegir a los galardonados, subrayando la "dificultad de la selección debido a la alta calidad de las propuestas recibidas".

Bodegas Fariña recibió el Premio al Proyecto Empresarial por su contribución al desarrollo económico provincial a lo largo de ocho décadas, "manteniendo un equilibrio entre tradición e innovación" dentro de la Denominación de Origen Vino de Toro.

La Asociación Corriendo con el Corazón de Hugo fue reconocida con el Premio a la Solidaridad, destacando su "incansable labor" en la organización de eventos deportivos y culturales para recaudar fondos destinados a la investigación de enfermedades raras y al apoyo a las familias afectadas.

La UD Bovedana de Bóveda de Toro se llevó el galardón a la Trayectoria Deportiva, destacándose por su relevante papel en el fútbol femenino nacional, mientras que la Asociación Amigos del Monasterio de Santa Marta de Tera fue premiada por su labor en la promoción del Camino Sanabrés y su contribución al patrimonio cultural de Zamora.

Francisco Cacho Morgado, físico y presentador en La Sexta TV, fue distinguido como Embajador de Zamora "por su constante promoción de las tradiciones y admiración por las tradiciones y el carácter zamorano no solo enaltece nuestra provincia, sino que también destaca la notable contribución de los zamoranos en la diáspora, quienes, como él, llevan con orgullo su origen allá donde se encuentren".

Faúndez también destacó la importancia de las Casas y Centros de Zamora en el mundo, que mantienen viva la conexión con las raíces zamoranas en países como Argentina, Cuba y México. Además, Faúndez anunció que visitará próximamente la colonia zamorana en Argentina para fortalecer los lazos con los zamoranos en la diáspora.

El presidente no quiso olvidarse del compromiso de los colectivos sociales de la provincia y reconociendo el servicio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, anunciando la iniciativa para otorgar la Medalla de Oro de Provincia a la Policía Nacional en conmemoración de su bicentenario.

"Zamora será lo que los zamoranos queramos que sea"

El presidente concluyó su intervención con un llamamiento a la unidad y la colaboración entre todos los zamoranos para enfrentar los desafíos futuros. "La Zamora del futuro la construiremos los zamoranos del presente, día a día, remando todos en la misma dirección", aseguró para animar a los presentes.

Faúndez animó a los presentes a "huir del dogma" de que 'siempre se ha hecho así'. El presidente de la Institución Provincial cree que es necesario "ser valientes, innovar y analizar" para resolver "con la mayor solvencia" todos los problemas que se acumulan en la provincia. Faúndez apuesta por huir de los "lamentos", de "conformismos" y que los zamoranos "no nos resignemos".

Su deseo es el de que Zamora trabaje unida para hacer "una provincia mejor", apoyados en "el talento y un potencial enorme para lograrlo". Faúndez cerró su discurso asegurando que "Zamora será lo que los zamoranos queramos que sea; y prometió" que desde la Diputación Provincial continuarán trabajando "día a día, humildad; seriedad y capacidad de gestión, porque administramos con rigor el dinero público". Un discurso el de Faúndez, que ha sido muy aplaudido entre los presentes.