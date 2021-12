Habrá tercera dosis a los mayores de 40, algo que para Castilla y León "no supondrá problema"

Habrá tercera dosis para los mayores de 40 años. La Comisión de Salud Pública ha avalado la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 a las personas de 59 a 40 años, comenzando por las de mayor edad. El Ministerio de Sanidad ha informado de que esta dosis se administrará a partir de los 6 meses de la última dosis, siguiendo las recomendaciones de la Ponencia de Vacunas.

Ante esto, Catilla y León se prepara para una nueva vacunación masiva y el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, garantiza que ponerla no romperá el ritmo de vacunación, ya que en este tramo de edad todavía no se han cumplido los seis meses desde la segunda dosis. “No a va suponer ningún problema en Castilla y León”, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Una vez más serán los gobiernos autonómicos los que tendrán que decidir cuándo abren la convocatoria para estos grupos de edad, teniendo en cuenta que en estos momentos se está simultaneando la inmunización de los mayores de 60 y hoy ha empezado la de los niños que tienen entre 5 y 11 años. La propuesta de la ponencia de vacunas afecta a todos al margen de si has pasado o no la covid. Para Igea no habrá problema en la logística, “y no romperá el ritmo”, aunque ha mostrado su preocupación por el nivel de cansancio de los profesionales sanitarios, para quienes ha pedido "respeto, cariño y compromiso".

Dosis a mayores de 50

Por otro lado, Igea ha anunciado que la vacunación contra el COVID de los mayores de 50 años comenzará antes de final de año, una vez que se ha aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud

