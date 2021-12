CyL no descarta el antígeno gratuito para Navidad y decidirá la próxima semana sobre el Pasaporte Covid

Ante la llegada de la Navidad, las cenas y los encuentros familiares, la Junta de Castilla y León ha recomendado nuevamente a todos los ciudadanos que mantengan las medidas de precaución, eviten situaciones de riesgo y eventos multitudinarios que se celebran en esta época. Tras la medida anunciada por la Comunidad de Madrid de poner a disposición de cada ciudadano un test de antígenos gratuito para acudir a los encuentros navideños, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, lo ha considerado un “buen consejo”, pero que Castilla y León "no lo ha planteado, pero tampoco lo descarta", como ha asegurado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente ha recomendado los test de antígenos cuando se tienen síntomas y ha insistido en que lo que se debe decidir es si es gratuito o no, ya que “no es una nueva prestación del sistema”, si no el planteamiento de una Comunidad Autónoma. Así, ha informado que aunque se ha comentado en el Consejo de Gobierno, es una cuestión que se valorará en la próxima reunión, ya que hoy no estaba la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

Igea, no obstante, ha dudado de que hacer un único test gratuito tenga “un gran impacto” y ha advertido de las complicaciones de implantación y el momento idóneo para realizarse esta prueba. Aunque ha considerado que esta recomendación es oportuna si participa en una cena familiar y es una recomendación al conjunto de la ciudadanía, la principal es que acudan a los centros de vacunación. Igualmente, ha avanzado que según evolucionen los datos en los próximos días, “tomaremos o no otras decisiones”. Así, Igea ha reconocido que las cifras de contagios de ayer detectan un “incremento sorprendente” con 900 nuevos casos nuevos, pero que la preocupación de la Junta se enfoca en dos indicadores: los ingresos en Uvi y en hospitales y en esas cifras, por el momento, se manejan en términos de nueva normalidad, pero “si esto cambia, cambiaremos las indicaciones”.

Ómicron

Tras anunciar que el posible caso de Ómicron investigado en el Hospital Clínico de Valladolid ha dado resultado negativo, el vicepresidente Francisco Igea ha alertado de que no les preocupa la presencia de esta nueva variante, porque “no tardaremos en tenerlas positivas como ha ocurrido vez tras vez”. “Estamos seguros de que va a ser así”, ha remarcado, asegurando que lo que más les preocupa es la letalidad y la posibilidad de saturar los servicios hospitalarios.

El análisis de aguas residuales realizado en Barcelona ha detectado que la variante ómicron llevaba circulando por la ciudad con anterioridad a su anuncio, en Castilla y León no hay datos al respecto, pero “no nos extrañaría”, ha sentenciado Igea. Asimismo, ha reiterado que lo que “importa de verdad” es cómo se comporta desde el punto de vista de letalidad y contagiosidad. En ese sentido, asegura que se necesita un tiempo para ver cómo se comporta en el territorio, aunque ha apuntado que “no queremos alarmar ni tomar medidas que no estén justificadas por los datos”, según Igea.

Vacunación a menores y pasaporte Covid

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha anunciado que la llegada de vacunas para menores está prevista el día 13 de diciembre, pero hasta que no lleguen no habrá anuncio oficial de cuándo podrá comenzar la vacunación por si no se cumplan las previsiones.

En relación a la implantación del Pasaporte Covid, Igea ha comunicado que la próxima semana se debatirá su implantación en la Comunidad tras conocerse el aval del Tribunal Supremo a la implantación de esta medida en el País Vasco.

