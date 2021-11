Mañueco: "Tengo los apoyos y el proyecto para encabezar la nueva etapa del PP"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado hoy en Valladolid, en su intervención en la Junta Directiva del partido en la Comunidad, que “tengo la motivación, los apoyos, la energía, la ilusión y el proyecto para encabezar la nueva etapa del Partido Popular que se abre con el congreso autonómico. Me voy a dejar la piel. Como sabéis todos, me presentaré a la reelección con el respaldo de la dirección nacional del partido y el apoyo de los nueve presidentes provinciales. En todo caso, aprovecho esta Junta Directiva para pediros formalmente el apoyo a mi candidatura. Pido el apoyo de todos para reforzar el Partido Popular de Castilla y León desde la unidad”.

“Voy a defender a las personas de Castilla y León de las políticas incompetentes de Sánchez. El fin de semana Sánchez vino a graduar a su alumno aventajado. Tudanca tiene el título de Sanchista cum laude. Se lo ha ganado a pulso poniendo siempre los intereses de Sánchez por encima de los de Castilla y León. Moderación, sí. Firmeza, también. Yo soy firme en la defensa de los mejores servicios públicos, del medio rural, el impulso de la iniciativa privada, la defensa de Europa, el sistema de las autonomías y la Constitución del 78 y la unidad de España. En defender esto no me gana nadie. En esta tierra nos duele España y no nos gusta lo que hace Sánchez”, señaló el popular.

El presidente recordó que “los Presupuestos de la Comunidad para 2022 están enfocados a la recuperación. Son los más altos de la historia, con más inversión y más gasto social para facilitar la recuperación de las empresas y de las familias. Conseguimos superar 2020 con datos de paro, de PIB y de déficit mejores que la media. Y estamos en plena remontada. En la última EPA logramos el ciclo virtuoso del empleo: Más activos, más ocupados, y menos parados. El paro bajó un 19% por ciento, tenemos una tasa cuatro puntos menos que la media nacional y rozamos casi el millón de personas que hoy trabajan en Castilla y León. Queda mucho por hacer y vamos a seguir impulsando la actividad económica. Apoyamos la creación, el crecimiento y la innovación de empresas, apostando por la colaboración público-privada. Con ayudas directas, con suelo a bajo precio, con financiación y potenciando la internacionalización”.

El líder castellano y leonés, afirmó que “tampoco no hay que olvidar que “en Sanidad tenemos el presupuesto más alto de la historia. Para mejorar nuestra sanidad universal, pública, gratuita y de calidad. Mi compromiso es claro: Garantizo los consultorios abiertos, garantizo la atención sanitaria en todos nuestros pueblos. Y garantizo el refuerzo de la capacidad de nuestros centros de salud y hospitales. Con más dotaciones, mejores equipamientos y más tecnología. Impulsamos la telemedicina para acercar las especialidades hospitalarias al mundo rural y no al revés. Yo digo el dato de lo que va a invertir la sanidad pública de Castilla y León el año que viene: 4.400 millones de euros. Y seguimos a tope con la vacunación. La vacunación frente al covid salva vidas. Hemos liderado el proceso de vacunación y vamos a seguir a la cabeza con la tercera dosis. Sánchez se ha escondido con la pandemia y las comunidades autónomas hemos dado la cara”.

Finalmente, Fernández Mañueco puntualizó que “en servicios sociales, tenemos la mayor cobertura residencial y el mayor porcentaje de plazas de financiación pública de toda España. No tenemos lista de espera y hemos alcanzado la plena atención. Hemos acortado los plazos para el reconocimiento del derecho de dependencia y aumentado, dos años consecutivos, la cuantía de las prestaciones económicas. Hemos convertido en gratuita la teleasistencia avanzada y está a disposición de todas las que la necesiten. En resumen: somos los mejores, somos líderes en los servicios públicos, estamos en los puestos de cabeza de España y no es por casualidad. Es por el esfuerzo de los profesionales y también por mi compromiso político. Y queremos llegar más lejos. Necesitamos una financiación autonómica justa que cubra el coste real de los servicios”, concluyó.

Elecciones en el PP de Castilla y León

La Junta Directiva Autonómica del Partido Popular, ha aprobado hoy la convocatoria del XIV Congreso del Partido Popular de Castilla y León. Dicho Congreso se celebrará los días 15 y 16 de enero, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León.

En la Junta Directiva también se ha aprobado que la presidencia del comité organizador recaiga en Isabel Blanco, actual Vicesecretaria de Estudios y Programas del PPCyL y Consejera de Familia, quien estará acompañada de un vicepresidente, un secretario y un vocal por cada una de las nueve provincias.

