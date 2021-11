Enmiendas a los Presupuestos de Castilla y León: ¿estabilidad o elecciones?

Hoy arranca en las Cortes la tramitación de los Presupuestos 2022. Las cuentas de todos los castellanos y leoneses, los segundos presupuestos del Gobierno PP-Cs, que si todo va bien, podrían aprobarse el 23 de diciembre, o por el contrario ser la chispa que encienda la convocatoria de unas elecciones anticipadas, que, pese al runrún existente, siguen sin concretarse. Las cuentas de la Comunidad están en manos del único procurador de Por Ávila, formación con la que la Junta lleva negociando "discretamente" desde hace varias semanas y la que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ya advirtió de que no se trata del “PNV de la Meseta”.

Desde las 16:30 horas, y aproximadamente durante tres horas, en el transcurso del Pleno de las Cortes se debatirán y votarán las enmiendas a la totalidad y un día después, la presentación de enmiendas al articulado. De momento, toda la oposición parlamentaria, a excepción de Por Ávila, han registrado enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC). Es decir, los rechazan por completo, por lo que los votos de Partido Popular, Ciudadanos y el de Por Ávila se presumen como los únicos a favor de las cuentas del próximo año.

La pelota se encuentra en el tejado de Por Ávila. El grupo abulense tiene la llave para dar de paso las cuentas regionales. Ya lo hizo con la votación del techo de gasto y ahora se espera que así sea. Es el único grupo que no ha presentado enmiendas con lo que ya ha dado la primera pista de su posición. Eso sí, condiciona su voto a un acuerdo de estabilidad. No quieren nuevas elecciones (su procurador estaría en juego), exige estabilidad política, y, por supuesto, más inversión pública en Ávila. "Sería absurdo negociar unos presupuestos para que el día después se convoquen unas elecciones", ha afirmado su vicepresidente Jesús Manuel Sánchez Cabrera.

Hay que recordar que PP y Ciudadanos han perdido ahora la mayoría absoluta por la salida del Grupo Ciudadanos de María Montero, que ha pasado a ser procuradora no adscrita. Y eso hace que tenga que necesitar siempre de un voto de más en todas las votaciones que se realizan en el hemiciclo.

Guion de la tarde

El debate arrancará con la habitual presentación de los proyectos de Ley por parte de la Junta por espacio de 20 minutos. El primer debate agrupado de las enmiendas a la totalidad corresponderá a las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista que dispondrá de 20 minutos para defender su rechazo, a los que seguirán un tiempo de 20 minutos en contra, 10 de réplica y otros 10 de dúplica. Lo mismo ocurrirá con las enmiendas del Grupo Mixto. En este caso, a razón de 10 minutos para Podemos-Equo, 5 minutos para UPL y 5 minutos para VOX.

Las posturas de todos los protagonistas están claras. "El Gobierno en Castilla y León tiene estabilidad, está trabajando para aprobar los presupuestos, las cuentas, unas cuentas de presente, estoy convencido de que vamos a conseguir aprobar esas cuentas. Vamos a rechazar la enmienda a la totalidad", ha asegurado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. El salmantino en todas sus intervenciones habla de estabilidad y serenidad, aunque deja un ‘pero’ en el aire, ahora bien, matiza, “siempre pensando en las personas de Castilla y León”. Y por supuesto, con un ojo en lo que pase en Andalucía pensando unos posibles comicios adelantados a marzo.

Oposición en contra

Todo lo contrario que la oposición. «No son los presupuestos que necesita Castilla y León», ha aseverado la secretaria general del grupo socialista, Patricia Gómez, en su opinión, “las cuentas profundizan en los desequilibrios de la Comunidad y que no se ocupan ni preocupan de las necesidades de sus habitantes”. Al Grupo Mixto tampoco le gustan. Una enmienda conjunta de Podemos, Vox y UPL, y del que no se saben los argumentos “Unos presupuestos que son un trampantojo ya que el único esfuerzo inversor que se aprecia en las cuentas proviene de los fondos europeos y no de la propia administración autonómica», ha afirmado el líder de Podemos, Pablo Fernández.

Por su parte, Vox entiende que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha envueltos en estos presupuestos en la Agenda 2030 y estima que “tienen un marcado carácter electoralista ante la ruptura de la coalición de PP y Cs”. “Se trata de unas cuentas cuya base económica no es de fiar”, han explicado.

Fechas a tener en cuenta

De esta manera, tras los dos plenos de esta semana, del 26 al 29 de este mes se ofrecerá el informe de la Ponencia y del 3 al 14 de diciembre se procederá al dictamen la Comisión. Una semana antes del Pleno fijado para los días 22 y 23 de diciembre, se procederá a una nueva reunión de Junta de Portavoces como preámbulo de la “posible” aprobación del Proyecto de Ley, que en caso de aprobación, se certificará por las Cortes la Ley aprobada y se remitirá el 29 de diciembre a la Junta. Un largo camino del que dependerá la estabilidad de la Comunidad y que se presenta movidito como los últimos plenos vividos de alta tensión en el hemiciclo regional.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año ascienden a 12.835 millones, un 4,42% más que este año. Con motivo de fijar el calendario de tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año, se han tenido que modificar varias sesiones plenarias en los próximos dos meses. En diciembre serán dos citas, la del 1 y 2 de diciembre y la del 22 y 23 del mismo mes, las dos fechas decisivas y cuando se debatirá la Ley de Presupuestos.

