Igea sobre la negociación de los presupuestos: “Por Ávila no es el PNV de la Meseta”

Los presupuestos autonómicos siguen sobre la mesa, y mientras las Consejerías presentan sus números, la Junta sigue negociando con Por Ávila para que su voto en el Pleno de las Cortes sirva para sacarles adelante. Unas negociaciones que, según el portavoz y vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, “van por buen camino” para salir adelante en vísperas de Nochebuena.

El grupo abulense ha puesto como condición la no convocatoria de elecciones, algo en lo que coincide el portavoz, ya que no tendría sentido aprobarlos para después convocar elecciones adelantadas. Por eso ha vuelto a insistir durante la rueda de prensa posterior el Consejo de Gobierno en que él confía en la palabra del presidente, Alfonso Fernández Mañueco. "Yo le creo al presidente", cuando asegura que no tiene intención de volver a llamar a las urnas a los ciudadanos.

Rufián y perdona la vida a Sánchez

Eso sí, no quiso adelantar nada sobre las negociaciones que se están llevando a cabo con Por Ávila, pero negó que tengan nada que ver con lo que hacen los partidos nacionalistas en el Congreso con Pedro Sánchez. "No es ni parecido a cuando Gabriel Rufián le recuerda al presidente del Gobierno que le debe la vida". Tampoco cree que Por Ávila sea "el PNV de la Meseta", en caso de "no desplegar una actividad en el resto de las provincias", ya que en su opinión desde la Junta se trata igual a Zamora o Soria que a Ávila.

Por último, se ha mostrado convencido de que existe una coincidencia en el interés por la estabilidad entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, Por Ávila y Ciudadanos.

