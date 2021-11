Clamor entre los usuarios del AVE: "Es incomprensible pedir pasaporte Covid en discotecas y no en trenes"

Preocupados por el aumento paulatino de contagios y después de más de 19 meses de pandemia, desde la Asociación de Usuarios del AVE de Castilla y León piden a Renfe y a las administraciones que prohíban el acceso a los trenes a las personas que no están vacunadas.

"Estamos viendo cómo suben los contagios y la relajación que existe en la sociedad y en la política al respecto. Otros países como Italia, Francia, Alemania, Grecia o Marruecos están tomando medidas en cuanto a seguridad sanitaria en el transporte ferroviario y aquí nadie se está anticipando cuando los trenes van llenos de lunes a viernes, exigimos una solución", asegura el presidente de la Asociación, Carlos Perfecto.

No entienden por qué los usuarios vacunados que usan el transporte en tren tienen que viajar con personas que por voluntad o ideología no han querido vacunarse, "debemos soportar diariamente un riesgo al estar junto a una persona no vacunada en un espacio donde no se mantienen las distancias y donde mucha gente se quita la mascarilla para comer o beber ante la pasividad de los interventores de Renfe", puntualiza Perfecto.

La preocupación de muchos de los usuarios de Renfe en Castilla y León que hacen trayectos a diario a Madrid para trabajar va en aumento y no entienden, tal y como explican desde la Asociación de Usuarios de Ave de la región "por qué la Comunidad Europea ha creado un pasaporte Covid para el transporte aéreo y no para el ferroviario como es el caso. Que en España pidan un pasaporte Covid para entrar en algunas discotecas y no lo hagan aquí es incomprensible. Yo elijo el ocio, pero no la forma de ir a trabajar", señala Perfecto.

Por eso, han solicitado este lunes la reunión con la delegada de Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y están esperando una respuesta. "Esperamos que nos de alguna solución y que no suceda como años atrás, cuando le insistimos cinco veces por otras cuestiones que afectaban a siete capitales de provincia y a miles de familias y no nos atendió. Nos gustaría que nos recibiese y mostrase el interés que mostró en su día Javier Izquierdo, que fue un interlocutor maravilloso, preocupado y con iniciativa", apuntala el presidente.

Carlos Perfecto, reconoce haber recibido insultos y se siente señalado a través de redes sociales al expresar la petición de la Asociación de exigir un pasaporte de vacunación a todos los viajeros. "Es una sensación muy agria la de recibir insultos por defender algo que socialmente necesita la población sin estar en contra de nadie y simplemente por defender un bien común".

Posibles medidas

Desde la Asociación proponen varias soluciones si su petición finalmente es escuchada. "Se podría verificar desde la aplicación de Renfe, desde la cuenta del usuario en la página web, con la propia tarjeta que tenemos muchos usuarios que utilizamos el tren a diario o realizando controles aleatorios, simplemente cruzando datos se podría garantizar la total seguridad de todos", explica Perfecto.

Sus peticiones van más allá de la política, pues piden a Renfe que se hagan cargo de situaciones y episodios de tensión "porque ya hemos hablado con ellos para trasladar nuestro malestar ante su pasividad en situaciones que se producen casi a diario. Muchas veces los interventores no hacen nada por remediarlo, entiendo que pueden tener miedo si alguien se pone violento por recriminarle que se ponga la mascarilla, pero se le pueden pedir datos y que intermedie la Guardia Civil", señala.

La Asociación de Usuarios de Castilla y León exige mejoras en este sentido para que las personas que usan a diario el tren para llegar a su destino lo hagan con total comodidad y "sobre todo, con total seguridad para que sea un transporte eficaz a todos los niveles".

Más peticiones

No es algo nuevo que los usuarios del Ave de Castilla y León elevan a los círculos políticos peticiones de mejora. "Hace un mes hablamos con Adif para que se estableciese un protocolo de higiene en las bandejas de los vagones de tren donde la gente apoya mochilas, abrigos y todo tipo de enseres, pero lo lógico es que hubiera salido de la propia empresa desde el comienzo de la pandemia", lamenta Perfecto.

Han logrado ampliar la flexibilidad de los bonos de viaje, "conseguimos pasar de una validez de ocho días a que tuvieran una vigencia de veinte días, lo que permite a mucha gente teletrabajar, planificar con tiempo, no perder viajes y, por consiguiente, dinero. Seguiremos con la intención de que esa flexibilidad se quede de forma permanente y no caduque a finales de año, por eso, queremos reunirnos con la delegada. El corredor Avant Valladolid-Segovia-Madrid, tiene tantos viajeros como habitantes la región y factura el 31% de toda la facturación anual de Avant España", añade Perfecto.

Se unieron a seis comunidades autónomas que reclamaban lo mismo, como Galicia, Aragón, Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha, "hicimos un manifiesto porque simplemente lo que pedimos las personas que usamos el tren es que sea eficaz, rentable y que se ofrezca un servicio seguro y de calidad, más ahora en tiempos de pandemia y que se establezca esa flexibilidad de los abonos de viaje para que los viajeros permanezcan en la Comunidad que tenga cada vez mejor transporte. La Junta tiene una herramienta brutal que no ha sabido medir ni usar, no ha mostrado interés para el beneficio de la sociedad y para fijar población en nuestro territorio", finaliza Perfecto.

Sigue los temas que te interesan