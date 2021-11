La Junta ingresará los 130 euros de ayuda por pobreza energética la próxima semana

Hace unas semanas la Junta de Castilla y León anunció el abono de 130 euros de ayuda a las familias para hacer frente a la pobreza energética, pues según ha anunciado durante el pleno de las Cortes de Castilla y León, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, se ingresarán a partir de la próxima semana.

Todo ello como respuesta a la pregunta realizada por la procuradora socialista en las Cortes, Nuria Rubio, en relación a si las ayudas económicas que destina la Junta para las personas más vulnerables son suficientes. “Durante las últimas semanas hemos asistido a un espectáculo bochornoso de campaña por parte de la Junta, pero la realidad es que no ha llegado ni un solo euro a los bolsillos de los castellanos y leoneses, no se puede consentir que haya personas que no puedan permitirse ni encender la calefacción”, ha expuesto la socialista, mientras ha alabado la gestión realizada desde el Gobierno central que “ha aprobado un paquete de medidas para ampliar la protección de los consumidores ante la escalada de precios, ha duplicado el presupuesto para bono social térmico hasta los 2,5 millones”.

Ante esta situación, Blanco le ha contestado que “entre Castilla y León y Pedro Sánchez, siempre se queda con Sánchez”.

