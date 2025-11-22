Beira Interior-Vinos & Sabores: una puerta a los vinos de calidad en Pinhel

Inauguración de la la 10ª edición del certamen Beira Interior - Vinos & Sabores en Pinhel

La 10.ª edición del certamen Beira Interior - Vinos & Sabores, que se celebra este fin de semana en Pinhel, abre sus puertas y, este año, la inauguración contó con la presencia del ministro Adjunto y de la Reforma del Estado, Gonçalo Matias.

Para recibir al miembro del Gobierno estuvieron la presidenta de la Cámara Municipal de Pinhel, Daniela Capelo, y el Presidente de la Comisión Vitivinícola Regional de la Beira Interior, Rodolfo Queirós, socios en esta organización, así como el presidente de la Asociación Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura.

Inauguración del certamen de Vinos & Sabores de Pinhel

A continuación tuvieron lugar las intervenciones protocolarias, en las que la nota dominante fue subrayar la importancia de este evento para la puesta en valor de los Vinos de la Beira Interior, que se han ido consolidando y conquistando espacio en un mercado de vinos cada vez más competitivo.

En su primera edición como presidenta de la Cámara Municipal de Pinhel, Daniela Capelo agradeció el desplazamiento del ministro Adjunto y de todos aquellos que quisieron estar presentes en el momento de la inauguración del evento que, este año, llega reforzado en cuanto a programación, prometiendo un fin de semana lleno de experiencias vínicas y gastronómicas.

“Gracias a este esfuerzo continuo, la Beira Interior se ha convertido en sinónimo de autenticidad, calidad e identidad”, dijo la presidenta, refiriéndose a esta “edición especial que representa la consolidación de un recorrido colectivo”, pero también “una puerta abierta al futuro, un espacio para compartir conocimiento, reforzar redes, fomentar la cooperación e inspirar a las nuevas generaciones”.

Por su parte, el ministro, con vínculos en Pinhel, subrayó "el orgullo de visitar un certamen repleto de saberes y sabores, testimonio del trabajo de toda una región".

Responsable del área de la Reforma del Estado, el gobernante aprovechó para simplificar la labor de su Ministerio, asegurando que su propósito es “resolver los problemas de la gente”, y que eso compete tanto al Gobierno como a las Autarquías.

Gonçalo Matias, cuyo padre es natural de Trocheiros, una aldea del municipio de Pinhel perteneciente a la freguesía de Pínzio, se despidió como “un amigo, un paisano orgulloso del evento que encontró en Pinhel”.

Destacado en el calendario enológico

La Feria del Vino de Pinhel, conocida como Beira Interior – Vinhos & Sabores, se ha consolidado como uno de los eventos más destacados del calendario enológico de la región. Cada año, bodegueros, productores y amantes del vino se reúnen en Pinhel para celebrar la autenticidad y la calidad de los vinos de la Beira Interior.

El certamen ofrece degustaciones, showcookings, talleres y momentos de convivencia que ponen en valor el trabajo de una región que combina tradición, innovación y un profundo respeto por la tierra.

Más que una feria, es un punto de encuentro donde se comparte conocimiento, se fortalecen lazos y se impulsa el futuro del sector vitivinícola. Pinhel se convierte, durante estos días, en la capital del sabor y de la cultura del vino.