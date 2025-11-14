Pinhel seduce en Intur con buen vino, emociones únicas, naturaleza exuberante y el sonido del silencio

Pinhel ha llegado a la Feria Internacional de Turismo de Interior con un mensaje rotundo: quien visite este territorio portugués encontrará sensaciones intensas e inolvidables.

Su alcaldesa, Daniela Capelo, lo define como un lugar "encantado", con historia, naturaleza exuberante y una gastronomía que convierte cada viaje en una experiencia completa. Asegura la alcaldesa que no venden productos. Venden emociones.

Capelo invita al visitante español a recorrer su casco histórico y lo hará estos días desde Intur. Pide caminar entre murallas y castillo, disfrutar de la mesa y descubrir un detalle único: el silencio. Una ciudad "preciosa", que se encuentra a solo hora y media de Castilla y León, una distancia que permite escapadas durante todo el año.

El próximo fin de semana celebrarán su Feria del Vino. Es la única de la Beira Interior y reunirá a productores de veinte municipios. Habrá vinos, gastronomía, quesos y dulces. También una puesta en escena cuidada, elegante y pensada para mostrar lo mejor del territorio. Capelo destaca que es un evento "con glamour" que atrae a público español cada año.

Rui Ventura: "El Centro de Portugal es un país dentro de otro país"

Por su parte, el presidente de Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura, presenta en Intur una región inmensa y diversa. Cabe recordar que ocupa un tercio del país y comparte frontera con Castilla y León. Ofrece playas, nieve en la sierra, termalismo, aldeas históricas y patrimonio mundial, todo en un mismo territorio.

El presidente de Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura

Ventura insiste en que el visitante busca autenticidad. Y ese es su compromiso con Turismo Centro de Portugal: preservar tradiciones, gastronomía y artesanía para no perder su esencia.

El responsable turístico remarca la potencia vinícola de su territorio. Son cinco regiones con perfiles distintos. Desde vinos atlánticos hasta producciones de interior. Incluyen espumosos de nivel internacional y productos gastronómicos como el queso de la Serra da Estrela o embutidos elaborados con razas autóctonas. Ventura afirma que esta variedad convierte al Centro en un destino completo.

Una alianza clave con Castilla y León

Ventura confirma que el turista de Castilla y León es uno de los más relevantes para la región. Explica que trabajan en proyectos conjuntos con la Comunidad y con Porto Norte.

Tanto es así, que han decidido dar un paso importante abriendo una oficina de turismo conjunta en Valladolid, una de las ciudades más relevantes de Castilla y León. El objetivo es acercar Portugal a quienes lo tienen a apenas dos horas y aún no lo conocen.

También colaborarán en Galicia, donde Porto ya dispone de oficina turística en Santiago de Compostela. Su lema, "un país dentro de otro país", quiere hacerse visible en Castilla y León para atraer a un viajero que busca destinos próximos, variados y auténticos.