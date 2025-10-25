Daniela Capelo promete continuidad y "toque personal" como nueva presidenta de la Câmara Municipal de Pinhel

La socialdemócrata Daniela Capelo es ya la nueva presidenta de la Câmara Municipal de Pinhel. La toma de posesión de los órganos autónomos para el mandato 2025 - 2029 se ha celebrado este sábado 25 de octubre en el centro logístico de este municipio del norte de Portugal muy cercano a la frontera con España.

La recién elegida presidenta ha prometido continuar el legado de los últimos doce años de su predecesor, el también socialdemócrata Rui Ventura, aunque aportando su toque personal.

Daniela Capelo ganó las elecciones del pasado 12 de octubre. Candidata del partido socialdemócrataconsiguió el 49% de los votos. El PPD/PSE obtuvo la victoria en 14 de las 18 parroquias que componen este municipio portugués. El partido vencedor se hizo con 3 concejales frente a los 2 que obtuvo el movimiento ciudadano UPP - Unidos por Pinhel.

Capelo no es nueva en la gestión municipal. En las últimas dos legislaturas ejerció como vicepresidenta de este municipio de la zona de Terras de Ribacoa perteneciente al distrito de Guarda. Antes fue jefa de gabinete del alcalde de la localidad.

Releva en la presidencia a Rui Ventura que había dirigido el Ayuntamiento de Pinhel desde 2013. Ventura no se pudo presentar a la reelección por haber alcanzado el límite de mandatos permitido.

Pinhel es conocida como "Ciudad del Halcón". Con una larga historia de batallas por su independencia es un bello municipio muy valorado a nivel turístico por su amplio patrimonio cultural. Entre ellas su castillo, murallas o multitud de casas blasonadas.