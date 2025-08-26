Pinhel vibra con música y tradición en el cierre de su 255º aniversario como ciudad y ya piensa en el futuro

Pinhel ha dicho adiós a sus fiestas y lo ha hecho por todo lo alto. Con un lunes de ilusión, diversión y unión que cierran el 255º aniversario de la Cidade Falcão. Los vecinos de la Câmara Municipal de Pinhel lo han pasado bien y han disfrutado durante casi un mes de diferentes actividades.

El fin de fiesta se puso con el Día de la Ciudad. Las celebraciones comenzaron a las 10.00 horas, frente a los Pasos del Concejo, con el Izamiento de Banderas y la Sesión Solemne en la que el alcalde del municipio, Luís Videira Poço, dedicó unas emotivas palabras.

Comenzó "con palabras de agradecimiento” por el compromiso de los bomberos, GNR, Consejos Parroquiales, otras entidades y poblaciones que se encontraban en el terreno luchando contra los incendios, “en una semana particularmente difícil para Pinhel", ya que ha sufrido varios fuegos.

Posteriormente, este 25 de agosto, donde se conmemora el 255 aniversario de la elevación de Pinhel a la categoría de ciudad, Luís Videira Poço dijo que fue "un día de celebración de la historia, que significa pasado, pero también de celebración del presente y sobre todo de anticipación y proyección del futuro”, aseguró.

Además agregó que “mucho se ha hecho, mucho se hace y siempre se hará. Espero que el pueblo pinheliano esté a la altura de este reto, que, de hecho, siempre se logra plenamente", concluyó el alcalde.

Más tarde llegó la inauguración de la Galería Fotográfica de los Presidentes de la Asamblea Municipal de Pinhel, patente en el Auditorio del Salón Municipal, en un gesto de reconocimiento dedicado a todos aquellos que, desde las primeras elecciones libres después del 25 de abril, han cumplido funciones como primeros ediles.

Anteriormente, los presidentes de las Juntas Parroquiales del Concejo de Pinhel pidieron la palabra para expresar públicamente su reconocimiento al alcalde Rui Ventura, que ahora preside el Centro Regional de Turismo de Entidad de Portugal.

El programa Día de la Ciudad continuó con la apertura de la exposición final del ciclo "De Aldea a Ciudad: el Alma de las Freguesias de Pinhel", organizado en la Casa da Cultura y que puede ser visitada durante estos días.

A partir de las 18.00 horas, el Parque Urbano de Pinhel acogió la tradicional puesta de sol del Día de la Ciudad, este año con DJ Dílcio.

El programa de este 25 de agosto terminó con el espectáculo comunitario ‘100 PAREDES’, en Largo dos Combatentes, frente a la Casa de la Cultura, a las 22.00 horas, con la participación de varios colectivos locales.

Un homenaje a Carlos Paredes y a la Guitarra Portuguesa, con la participación de varios colectivos locales.

La actuación contó con Bruno Costa con la guitarra portuguesa, Nuno Miguel Botelho en la guitarra clásica, Maria Inês Graça en la voz y el Maestro Artur Pinho Maria dirigiendo la orquesta y el coro. La dirección artística y musical estuvo a cargo de André Varandas y Bruno Costa.

El espectáculo también incluyó la participación de la Banda Filarmónica de Pinhel, el Coro de Niños de la Academia de Música de PinheL, el Teatro de Imaginario, el Grupo de Bombas de la Casa do Povo de Pinhel y los Grupos Concertinas de Alverca da Beira, Casa do Povo, Pinhel, Vascoveiro y Saffurd. Estos colectivos se unieron con una guitarra portuguesa el joven Jorge Vaz de Pinhel.

