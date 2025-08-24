Pinhel se llena de color y música el fin de semana con Calema y la carrera Run Color Falcão

El municipio portugués de Pinhel vivió un fin de semana cargado de emoción dentro de sus Festas da Cidade 2025, que han reunido a miles de personas entre el viernes y el domingo en un ambiente de música, deporte y diversión.

El viernes 22 de agosto la localidad dio la bienvenida a una nueva edición del Run Color Falcão, una carrera popular que se ha consolidado como uno de los actos más esperados.

Cientos de participantes tomaron la salida junto a la escuela Secundaria y recorrieron el trayecto hasta la céntrica Plaza Sacadura Cabral, donde el evento culminó con una gran fiesta de espuma que hizo las delicias de pequeños y mayores.

La música fue la gran protagonista de la noche del sábado. Calema, uno de los dúos más reconocidos del panorama musical portugués, abarrotó el Centro Intermodal con un concierto que hizo vibrar a Pinhel y que el público recordará como una de las actuaciones más especiales de estas fiestas.

La jornada musical se completó con la presencia de Deixa Rolá, la energía de la Dupla Mete Cá Sets y el ritmo del DJ Ibérica, que cerró la velada hasta bien entrada la madrugada.

Run Color Falcão 2025 Ayto. Pinhel

Con estos eventos, Pinhel vuelve a situarse como uno de los referentes festivos de la región, combinando propuestas familiares, deportivas y musicales que logran atraer tanto a vecinos como a visitantes de otras localidades.