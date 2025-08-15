La Festa da História de Bragança se sumerge la Edad Media en un entorno único: un plan perfecto para este puente

Bragança inaugura por todo lo alto una nueva edición de su magnífica Festa da História y el castillo de la ciudad lusa recibe a vecinos y visitantes engalanadas con pendones y estandartes, abriendo sus puertas a un viaje de cuatro días al corazón de la Edad Media.

A las seis de la tarde, el bullicio ya llenaba la plaza central, donde artesanos de cerámica, cuero, joyería o gastronomía ofrecían sus creaciones entre el aroma a especias, pan recién horneado y carne asada.

Los puestos, entre toldos de lino y madera, devolvían al visitante la sensación de estar en un mercado del siglo XIII, con vendedores que pregonaban su mercancía como si el tiempo nunca hubiera pasado.

Por la Travessa dos Segredos y la Rua dos Larápios, la vida se mostraba menos cortesana y más terrenal: escenas de oficios humildes, campesinos trabajando la lana, locos, verduleras, leprosos, músicos callejeros y comediantes que arrancaban sonrisas y sustos, por qué no decirlo, a los curiosos. Y es que no faltaban los voluntarios para encarnar el papel del pueblo llano en esas épocas pasadas.

Un cortejo con aires de leyenda

El momento más esperado llegó a las 21:30 horas, cuando el cortejo oficial de la Festa da História inició su recorrido desde el centro histórico hasta el castillo.

Entre antorchas y tambores, desfilaron nobles, clérigos, soldados y personajes del pueblo, seguidos por la figura más enigmática de la jornada: la joven hija del alcaide de Bragança, eje de la historia que este año vertebra el evento.

Según la leyenda, dos hermanos, David y Belchior, regresan hoy a la ciudad tras años de ausencia para disputar su mano. Lo harán siguiendo "las antiguas y honrosas reglas" de combate, en un torneo que promete ser tan espectacular como tenso.

Esta noche, a las 22:00 horas, los caballeros se presentarán oficialmente ante el pueblo y la nobleza, preludio del gran enfrentamiento que se escenificará en el castillo las noches del 15, 16 y 17 de agosto.

Talleres, retos y juegos para todos

Más allá de las recreaciones, la Festa da História ofrece a los visitantes un sinfín de experiencias inmersivas en la Edad Media. Desde aprender el manejo de la espada o sentir el peso de una cota de malla, hasta escribir con pluma y pigmentos naturales o tejer en telares verticales. El público puede convertirse en protagonista en este completísimo evento medieval.

Los más pequeños, disfrazados de caballeros o princesas, afrontan juegos de ingenio, pruebas de puntería y misiones guiadas. Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción en el 'Posto de Controlo' hasta media hora antes de comenzar.

Programa de actividades

Una ciudad adaptada para el viaje al pasado

El ambiente medieval se prolongará hasta la medianoche, con la promesa de tres jornadas más que arrancarán cada día al mediodía. La mayor parte de las propuestas se desarrolla al aire libre, por lo que la organización recomienda ropa cómoda y acorde al clima.

La ciudad ha habilitado aparcamientos subterráneos en la Praça Camões y en la Avenida Sá Carneiro, además de más de 300 plazas en superficie.

Dentro y fuera de las murallas hay aseos públicos, cajeros y una oferta variada de restaurantes y alojamientos para quienes decidan prolongar su estancia.