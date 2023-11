La Bienal Mascararte de Braganza resaltará el papel de la mujer con Zamora de protagonista

El Municipio de Braganza celebra una nueva edición de su Bienal de la Máscara - Mascararte, que transcurrirá entre los días 23 y 25 de noviembre, con un colofón la última jornada, cuando el sábado por la tarde se celebre el desfile de máscaras y la 'Quema del Mascareto'.

Esta XI Bienal fuen presentada en Zamora, como es costumbre en los salones de la Fundación Rei Afonso Henriques, por la vereadora de la Câmara Municipal de Braganza Fernanda Maria Fernandez Morais Vaz Silva, acompañada del director general de la Fundación, José Luis González Prada y del investigador de la máscara António Tiza, quien ofreció a los medios de comunicación, además de la información relacionada con los eventos, dulces típicos de la Navidad acompañados de vino de Oporto.

Entrando ya en el evento, el más genuino de la cultura tradicional transmontana, es preciso recordar que, en el mundo de la máscara, son conocidas las mujeres como filandorra, madama, velha o beilha, sécia o mascarinha y asumen, desde sus inicios, un importante papel en la tradición de las Mascaradas en el distrito de Braganza como también en la provincia de Zamora. Por eso, el título que preside esta edición, con la mujer como el tema central sobre el que girará todo el programa.

"El objetivo es ensalzar los personajes femeninos de las mascaradas, tanto el el distrito de Braganza como en la provincia de Zamora. Si hasta hace unos 20 años, la mujer tenía un papel en la celebración de los actos, ahota también los viste y participa en las tradiciones", como explica el investigador António Tiza. Tal es así que "hasta hace 15 o 20 años ellas participaban de otra manera, por ejemplo, en la cofección de los trajes, obviamente que eran ellas, las mujeres, las madres, las hermanas, que los hacían. Pero no los vestían, ahora hacen las dos cosas, producen los vestidos, y tal vez máscaras, y las usan y asumen este papel en pie de igualdad con los hombres. No hay motivo para excluirlo”.

Dentro de la programación, durante estas tres jornadas, explicó la vereadora, no faltarán talleres, exposiciones y conferencias, pero el momento más importante llega con la quema del 'Mascareto', en el castillo de Braganza. Este año será un 'Filandorra' gigante. "La figura es una 'Filandorra' gigante que cuandos los caretos de Salsas descubren el rostro, que es un encaje, se dan cuenta que es una figura mítica, que siempre existe en ese conflicto entre lo sagrado y lo profano en estas fiestas de invierno, que es el diablo, y San Esteban viene nuevamente a proteger los caretos de Salsas". Es, en resumen, trasladar la tradición más ancestral de la freguesía de Salsas, que la celebra allá por la víspera de Reyes, al corazón de la capital del distrito.

La programación

Desfile de máscaras con la quema del Mascareto en Braganza 2023 L. Falcão Conferencias y mesas redondas relacionadas con diversas temáticas, exposiciones, desfile de máscaras y la quema del 'Mascareto', son algunos de los actos programados en la XI Mascararte que incluye, en esta edición, dos novedades: talleres de la Banda Desenhada: Conferências e conversas à volta de diversas temáticas, exposições, desfile e a queima do Mascareto serão, apenas, alguns dos momentos da XI Mascararte que inclui, nesta edição, duas novidades: Talleres de Cómics: "Riscos, Ritos e Mascarados' y 'Mascarados' y 'Despierta Braganza' con la participación de grupos de gaiteros. El primer día del evento comienza con los Talleres de Cómics: "Riscos, Ritos e Mascarados' y 'Mascarados', en la Biblioteca Municipal. A última hora de la tarde, y después de la inauguración de la exposición 'Las personajes femeninas de las Mascaradas del distrito de Braganza y de la provincia de Zamora', y de la apertura del Espacio de la Máscara, con la Muestra de Artesanos, continúa con la presentación del catálogo de la X Bienal, 'Conversaciones... Los rostros de la máscara' y la exhibición del documental 'Máscara de Lazarim', de Manuel Gardete (Centro Cultural Municipal Adriano Moreira). El 24 de noviembre, continuará con el Taller de Cómics: 'Mascarados'. El Centro de Fotografía Georges Dussaud acoge la exposición de fotografía 'Rituales sagrados de la Iberia mágica', de Víctor Pizarro Jiménez. 'El papel de la mujer en los rituales de la máscara' será el tema de la mesa redonda 'A conversa', en el Centro Cultural Adriano Moreira. El segundo día de la Mascararte termina con el Encuentro de Gaiteros, en la plaza de la Sé. Y con el 'Braganza Despierta' que inicia el último día del evento, al que sigue la mesa redonda 'Recrear/crear a partir de las tradiciones, presentación de un proyecto aglutinador'. La tarde está reservada para el momento más importante de la XI Biena de la Máscara-Mascararte: el desfile por las calles de Braganza, que culmina con el espectáculo de la 'Quema del Mascareto' con la representación 'La diosa de la rueca y del huso', en el Largo del Castillo de Braganza. Del 23 al 25 de noviembre, el Espacio de la Máscara con la Muestra de Artesanos está instalado en el Centro Cultural Municipal Adriano Moreira, donde estarán a la venta y expuestos trabajos de 16 conocidos artesanos.

Dos décadas ya de Bienal: "Pensar un cambio"

Desfile de Máscaras en Braganza 2023 L. Falcão

La Bienal se celebra hace más de dos décadas. La vereadora de la Câmara Municipal de Braganza Fernanda Maria Fernandez Morais Vaz Silva recalcó el papel del municipio en la conservación de las tradiciones. "El balance es muy positivo. Es una vertiente cultural muy importante", tal como también aseveró el presidente de la Câmara, Hernâni Dias, en la presentación realizada en la propia autarquía.

No obstante, cogienado las palabras del presidente en ese mismo acto, hay que reconocer que ha existido "una masificación de este tipo de eventos, lo que lleva a pensar en la manera de cómo organizarlo e, incluso, hasta la posibilidad de realizarse en colaboración con otras autarquías". Así, desde la Câmara creen que "es necesario realizar un diálogo sobre esta materia para que los eventos puedan celebrarse de manera articulada, equilibrada y debidamente coordinada para no tener problemas".

No entanto, o autarca diz que tem havido uma massificação deste tipo de eventos, o que os leva a repensar na maneira como que está organizado e até na possibilidade de ser feito em colaboração com outras autarquias. “É necessário haver algum diálogo sobre esta matéria para que as coisas possam acontecer de forma articulada, ponderada, devidamente coordenada para não haver problemas”.

