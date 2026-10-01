Castilla y León tiene orquestas, el reto es valorarlas

"El prestigio de las grandes formaciones gallegas es indiscutible, pero la creciente contratación de orquestas llegadas de otras comunidades invita a reflexionar sobre el enorme potencial artístico y económico que ya existe en Castilla y León".

Cada verano, cuando los ayuntamientos cierran la programación de sus fiestas patronales, reaparece un debate que trasciende lo puramente musical: ¿hasta qué punto merece la pena buscar fuera lo que ya existe en casa?

El éxito de las grandes orquestas gallegas es indiscutible. Formaciones como Panorama, París de Noia u Olympus han logrado convertir sus actuaciones en auténticos espectáculos de gran formato, fruto de años de inversión, profesionalización y una constante evolución artística. Su presencia en cualquier cartel aporta prestigio y despierta una notable expectación. Nadie discute que Galicia ha construido una auténtica industria de la verbena capaz de trascender fronteras.

Pero esa realidad no debería eclipsar otra igualmente evidente: Castilla y León cuenta con un tejido de formaciones perfectamente consolidado, con músicos de enorme nivel y una trayectoria que les permite responder con total solvencia a las necesidades de la inmensa mayoría de las fiestas populares.

La paradoja resulta elocuente. Mientras algunas orquestas gallegas alertan de dificultades en formaciones medianas y pequeñas por el aumento de costes y la reducción de contrataciones, continúan ampliando su presencia fuera de Galicia. Entretanto, el talento que existe en nuestro territorio permanece en la sombra, como si la calidad solo llegase desde más allá de nuestras fronteras.

No se trata de abrir una competición entre comunidades autónomas. La cuestión es otra: ¿se está valorando suficientemente el potencial artístico de Castilla y León?

Formaciones como Pikante, La Huella, Cañón o Nebraska llevan años demostrando una notable capacidad para conectar con públicos muy diversos. Kronos, La Búsqueda, Clan Zero, SMS o Malibú continúan consolidando su espacio gracias a un trabajo constante. Son orquestas que conocen perfectamente el carácter de nuestras fiestas, adaptan su repertorio al público de cada localidad y entienden que una verbena no consiste únicamente en un gran despliegue técnico, sino en mantener la plaza llena hasta la última canción.

Esa diferencia no es menor. Una verbena es participación. Es cercanía. Es interacción constante. El éxito no depende del tamaño del escenario ni del número de pantallas LED, sino de la capacidad para crear una noche inolvidable.

Existe además un aspecto económico que merece consideración. Cuando un ayuntamiento contrata una formación de su propia comunidad, buena parte de la inversión permanece en el territorio. Detrás de una orquesta trabajan músicos, cantantes, técnicos de sonido e iluminación, montadores, transportistas y numerosas pequeñas empresas que dependen directamente de la actividad festiva. Apostar por ellas también supone fortalecer el tejido cultural y empresarial de Castilla y León, especialmente en un contexto donde los presupuestos públicos deben administrarse con prudencia.

Esto no significa cerrar la puerta a las formaciones de otras comunidades. Al contrario. La diversidad siempre enriquece una programación festiva. Muchas localidades desean ofrecer, al menos una noche al año, un espectáculo de gran formato que atraiga visitantes. Esa estrategia responde a objetivos perfectamente legítimos y forma parte de la libertad de cada comisión de fiestas.

Sin embargo, quizá convenga reflexionar sobre el equilibrio. Con presupuestos más contenidos, las orquestas de Castilla y León ofrecen actuaciones que responden perfectamente a lo que espera el público de una verbena: buena música, cercanía, repertorios variados y una conexión permanente con la plaza.

El verdadero debate no debería ser de dónde viene una orquesta. La cuestión es si estamos sabiendo valorar todo lo que ya tenemos.

Castilla y León posee profesionales capaces de competir con garantías en cualquier escenario. Apostar por ellos no significa renunciar a las grandes producciones que llegan de otras comunidades, sino encontrar un equilibrio que permita fortalecer una industria cultural propia sin perder la diversidad que caracteriza a nuestras fiestas populares.

Las verbenas forman parte del patrimonio emocional de nuestros pueblos. Han sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia y continúan siendo uno de los principales puntos de encuentro de la vida rural. Cuando se apagan las luces del escenario, el mejor recuerdo no suele depender del código postal de la orquesta. Depende de la emoción que haya sido capaz de dejar en el público.

Quizá haya llegado el momento de mirar un poco más hacia los escenarios que nacen en casa. No es una cuestión de localismo. Es, simplemente, una forma inteligente de invertir en cultura, empleo y futuro.

Porque, a veces, la mejor orquesta no es la que viene de más lejos. Es la que consigue que toda una plaza siga bailando cuando la madrugada ya ha olvidado la hora, ¡ay!