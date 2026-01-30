Donde la barra hace frontera y la vida se da la mano
"En una taberna rural se reúnen cuatro hombres como quien se arrima al fuego cuando cae la noche".
En el bar Teleclub de Villarino, donde el Duero marca frontera sin levantar la voz y el Tormes baja manso, la barra vuelve a ser el punto de encuentro. Mármol viejo, barniz rendido, olor a vino y a historia reciente. Allí se reúnen cuatro hombres como quien se arrima al fuego cuando cae la noche: sin ceremonia, con la certeza de que nadie pregunta de más.
El primero en llegar es Diego, el enterrador ambulante y el de los encierros infantiles. Trae en los zapatos la tierra del camposanto y en los ojos una calma aprendida a fuerza de despedidas. Pide cerveza fresca y la bebe despacio, como si cada trago tuviera su propio responso. Conoce los nombres de todos, incluso de los que ya no entran por la puerta, y habla poco porque ha entendido que el silencio también acompaña.
A su lado se sienta Pepe, pescador de charcas desde que tuvo fuerza para sostener una caña. Huele a tencas y a madrugada. Sus manos, curtidas por el frío del agua y el granito que ponía como el mejor, rodean el botellín de cerveza, ahora cero cero, como si fuera un remo corto. Pepe no presume de capturas: cuenta corrientes, remansos y lunas, y cuando calla parece que sigue escuchando al río por dentro.
El tercero es Juanma, albañil de oficio y de paciencia en la brigada municipal, al que llaman ‘el doctor’. Es también quien monta la plaza de toros cada verano, tablón a tablón, clavo a clavo, como si levantara una catedral efímera. En otoño se vuelve cazador y conoce el monte y sus perdices y también la becada como otros conocen las calles. Pide cerveza, limpia el polvo invisible de la barra con la manga y se ríe fuerte, con risa que sujeta el techo.
El último en llegar es Chema, el que vino de fuera y se quedó. Nadie recuerda ya de dónde vino exactamente; solo que un día cruzó el puente, entró en la taberna y no volvió a marcharse. El pueblo lo adoptó sin acta ni padrón: bastó con verle cumplir la palabra. Pide vino tinto, incluso a deshora, y escucha más de lo que habla, como quien sigue aprendiendo el idioma del lugar.
Hablan de lo de siempre y de lo que nunca se agota: del entierro reciente y del nacimiento próximo, de una riada antigua, de la plaza que este año habrá que reforzar, de la veda y de los peces que ya no pican como antes. La frontera aparece sola, en los acentos mezclados, en las historias que cruzan de una orilla a otra sin pedir permiso. Aquí, en la barra, nadie es forastero del todo.
La radio murmura una copla vieja, porque la televisión apesta a política. María, la dueña, seca vasos con un ritmo que ya es parte del paisaje y embriaga su sonrisa, y José lo dice todo, desde dentro, con el silencio. Afuera, el Duero corre oscuro en esta temporada de fuertes lluvias y nieve que cala, fiel a su costumbre de pasar. Dentro, las palabras se apoyan en la barra y descansan.
Cuando se levantan, no hay prisa. Diego ajusta la chaqueta, Pepe promete madrugar, Juanma habla de los tablones que habrá que revisar y Chema paga una ronda que nadie discute. Salen uno a uno, dejando atrás la barra, que guarda la forma exacta de sus codos.
En la frontera del Duero que marca Villarino -mi pueblo-, la amistad no se proclama: se practica. Basta con volver al Teleclub, apoyar el vaso y el botellín y saber que, pase lo que pase, siempre habrá un sitio en la barra, ¡ay!