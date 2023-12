Después de haber hecho un breve de repaso sobre el currículum de los 22 ministros del nuevo gobierno del Presimiente Sánchez, que contra pronóstico no sólo no disminuyó el número de ministros sino que aumentó el número de altos cargos y asesores incrementando el coste del nuevo gobierno para el erario público que además de ser el más numeroso es el más caro, no me queda más remedio que olvidarme de la vieja costumbre de respetar los primeros 100 días a quien accede a un cargo público, algo que los sanchistas no hicieron nunca y hacer una referencia a los despropósitos cometidos por el nuevo gobierno en su primer mes de esta nueva legislatura.

Desde hace unos días circula por las redes bajo el título de MENTIRA FIRME, “una mezcla de mentiras, maldades y manipulaciónes” que define la forma de hacer política de Pedro Sánchez en estos últimos cinco años. En este trabajo se recogen 500 hechos, no opiniones, que han sido las múltiples fechorías del partido sanchista. Os recomiendo leáis este documento. Hoy pretendo señalar desde aquí algunos de los últimos despropósitos de este gobierno en tan sólo 30 días de Gobierno, pero que dejan al descubierto buena parte de las mentiras de su Sanchidad en la última campaña electoral y que por supuesto no son mentiras sino simplemente “cambios de opinión”.

Sin duda alguna, el más llamativo ha sido el pasar de declarar el Presimiente y prácticamente todos sus ministros que la amnistía, hasta el día anterior a las elecciones era claramente inconstitucional a todo lo contrario, alegando que la Constitución Española no prohíbe las amnistías sino los indultos generales. De nada sirven las declaraciones de todas las asociaciones de jueces, fiscales, presidentes de Audiencias y TSJ, Colegios de Abogados, el CGPJ, los empresarios y las múltiples y multitudinarias manifestaciones populares.

Los constituyentes han declarado que se discutió y se rechazó esa posibilidad al elaborar la Constitución y no es cierto que existan amnistías similares en los países de nuestro entorno. Tampoco como afirmó en su día el ministro “tres en uno” la preocupación en Europa sea cero, como desmintió el propio Comisario de Justicia de la Comisión Europea, que está siguiendo de cerca el tema. Y es que si el código de circulación prohíbe circular a 120 km/h, no parece razonable que sí se pueda circular a 180.

Esperemos que al final impere la cordura y Europa ponga pie en pared. Mientras tanto, la presidenta Armengol nombra letrado mayor de las Cortes a otro afín a la Moncloa, y éste cesa al letrado que había declarado anticonstitucional la amnistía.

De la mano de este tema llegan las visitas del número tres del PSOE a Ginebra a entrevistarse con el prófugo Puigdemont, negociador que ha declarado que estas reuniones comenzaron en marzo, es decir, antes de las elecciones, aquel que el candidato a Presimiente se comprometió a “traer a España y ponerle a disposición de los tribunales”, y que ha pasado a teledirigir al Gobierno desde Waterloo y que ha reclamado la visita de SuperSanchez para negociar directamente con él el futuro de España. “os cansaréis de ver mis reuniones con el presidente Puigdemont (ya no es el prófugo), y con Junqueras cuantas veces sea necesario. Después de participar en la redacción de la proposición de Ley, ahora presentarán cuantas enmiendas consideren oportunas y siempre bajo amenaza de tumbar el Gobierno.

Por supuesto ya se han encargado de aprobar la creación de dos comisiones en el Congreso para analizar el comportamiento de jueces, fiscales, responsables de las fuerzas de orden público… en fin, para que los golpistas juzguen (Lawfare) a los jueces, que por cierto ya han dicho que se negarán a comparecer.

Y la portavoz de Junts cita por su nombre a magistrados, jueces y responsables de mantener el orden en pleno golpe de estado mientras Paquita Armengol mira para otro lado sin llamarla al orden, confundiendo la inmunidad parlamentaria con la impunidad. Y a estas exigencias que se han hecho públicas hay que sumar las ingentes reclamaciones económicas, muchas de ellas ya aceptadas por el Gobierno, además de nuevas competencias: rodalies, autonomía fiscal, mesas de diálogo, etc.

Y si hay algo extraordinariamente vergonzoso es el apoyo a la moción de censura que arrebatará la alcaldía de Pamplona a la UPN, qué ganó las elecciones. “yo nunca pactaré con EH Bildu, si quiere se lo repito veinte veces”, ¿Se acuerdan? Primero fue el retraso en hacer público el pacto para hacer a Chivite presidenta de Navarra y ahora para arrebatar la alcaldía de Pamplona a quien ganó las elecciones.

¿Para cuando el indulto, o por qué no, la amnistía a los asesinos etarras? Ello a cambio de las alcaldías de Vitoria, Barcelona o la presidencia de la Diputación de Guipúzcoa que el PP evitó que cayeran en manos independentistas. Se trata del “pacto de los encapuchados” que dice Núñez Feijóo. Por supuesto, el cupo vasco seguirá incrementando el coste para la hacienda española, y la transitoria cuarta de la CE permitirá la anexión de Navarra para constituir la llamada Euscalerria.

Y mientras tanto, Oscar Puente afirmando que no entiende las críticas a EH Bildu que es un partido democrático y progresista. Ya os advertí que este ministro dará mucho juego.

Y en este tiempo, los fiscales exigen que el fiscal general actúe contra quien claramente acusa de prevaricar a los tribunales, fiscal general que ha sido considerado no idóneo por el CGPJ, lo que ha provocado una durísima respuesta de éste, y el Tribunal Supremo anula el nombramiento de la ex ministra Valerio como presidenta del Consejo de Estado por falta de méritos y el ascenso de la ex ministra de justicia y ex fiscal general por la misma razón. Y claro, la mayor obsesión de SuperSanchez es el control del poder judicial que es el único que aún no controla.

Convoca a Feijóo a una entrevista trampa con la única intención de hacerse una foto, ( me reúno con todos, dirá enseguida) porque sabe que no habrá posibilidad de llegar a ningún acuerdo con el jefe de la oposición. Calviño ordena a Feijóo que acuda a la Moncloa sin conocer el orden del día, y éste contesta al mismísimo Presimiente en la primera sesión de control del Gobierno aceptando la reunión para el viernes, es decir para hoy, en el Congreso y sin intermediarios. No dudéis que el protagonista del “no es no” no cederá en nada.

Ayer tomó el falcon para rendir pleitesía ante el presidente catalán, mientras los demás presidentes de comunidad autónoma siguen esperando ser recibidos en Moncloa. Después de nuevas concesiones, económicas, lingüísticas y administrativas aseguró que el referéndum de autodeterminación es inconstitucional y enseguida le contestó su interlocutor que eso mismo decía de la amnistía, y tiene toda la razón.

Por cierto, la misión de Parlamentarios Europeos que ha visitado Cataluña para comprobar la situación lingüística ha concluido que lo que corre peligro es el castellano, no el catalán.

Y lo dejo por hoy, deseando a todos ustedes unas muy Felices Navidades, que ya es bastante con la que cayendo. Hasta el viernes que viene.

