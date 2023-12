Empieza diciembre y seguimos sin ver que se haga nada o poco por el bienestar de los ciudadanos, incluso el tiempo está a la contra con agua y frío, por lo del consumo energético, no por el agua embalsada. El presidente emiratí de la COP28 aseguraba que la ciencia no respalda eliminar los combustibles fósiles. Mientras la UE proyecta una ley para expropiar los coches perjudiciales para el clima. Quien no quiera desguazar su vehículo se enfrentará a consecuencias penales. Es de locos. De momento la débil demanda mundial de coches eléctricos ya afecta a las fábricas españolas de Ford, VW, Seat y Michelin. Nada de lo que se fabrica en Europa es competitivo, la energía barata de Rusia daba aire a la industria alemana y hasta la fecha se aguantaba el chiringuito por que o se fabricaban bienes de mayor calidad o se fabricaban en otra parte. Somos tan inteligentes que bloqueando a Rusia, nuestro principal proveedor de materias primas, fertilizantes para la agricultura, piensos para la ganadería y energía barata, nos ganaríamos el cielo de la política mundial. Vamos cuesta abajo y sin frenos. La guerra ya la ha ganado Rusia.

La Comisión Europea, que debe gastar mucho aburrimiento, pide que se feliciten las "fiestas" y no la "Navidad" en nombre de la inclusión. Debemos renunciar a nuestras tradiciones para que los que vienen de fuera se sientan a gusto. El hielo polar se encuentra en forma de hielo flotante cuando este se derrite no aumenta el nivel del mar. Al derretirse disminuye de volumen. Es como los hielos de un cubata cuando se derriten no se desborda el vaso para que lo entiendan los incultos. Las almadrabas de los romanos en nuestro litoral siguen siendo operativas y están al mismo nivel de hace 2000 años. Los icebergs tienen la misma masa líquida que el agua desplazada por su parte sumergida.

Los despropósitos no paran ni aquí ni a nivel europeo en pro de no se sabe qué. Lo que está claro que todo lo que se propone no nos beneficia. Energía eólica que destroza los ecosistemas y los aires, la energía solar que desertiza el suelo y devuelve los rayos UVA a la atmósfera calentándola, pero somos ecológicos y sostenibles hasta que nos entierren con luces de colores y muertos de hambre. Los países que sigan las delirantes ideas de los titiriteros con la estupidez de la ecología actual, la reducción demográfica y el decrecimiento están condenados a la ruina económica, a la destrucción del tejido social y político, a las revueltas y al conflicto.

En pocas semanas el nuevo gobierno se ha enemistado con Israel, Argelia, Argentina e Italia. Todo un récord. De momento vamos reuniéndonos en Suiza con el Delmonte. Un hito en la degradación democrática. Incluso necesitamos un mediador como si fuéramos una dictadura bananera. Estamos creando una sociedad en la que se engrandece y premia a los que desconocen la honestidad en su quehacer diario. No se da tregua a la estulticia. De momento toca preparar la Navidad en muchos sitios ya van retrasados con las luces.

