Creo que es difícil llegar a los alumnos, me apetece reflexionar sobre este tema por la enorme importancia que cobra para una sociedad en la que uno de sus pilares fundamentales es la educación, y sobre el que se construye la misma, tenga la importancia y la consideración política que merece este tema.

Escribía la semana pasada un colega de esta sección, Nacho Gago, quien además es docente y al que quiero aplaudir por su excepcional dedicación y el compromiso que expresó desde esta tribuna, mostrando su sensibilidad y preocupación por los alumnos a los que dedica su trabajo.

Es bien cierto que muchos profesores están preocupados por conectar con sus alumnos y encontrar las vías para guiar su motivación, muchos, seguro que la mayoría. Pero también hay profesores que no conectan con la realidad, siento decirlo, pero esto también es así.

La era digital

¿Qué sucede cuando un profesor quiere vivir de espaldas a una determinada realidad, que en este momento se impone como es la realidad digital? Empeñándose en mantener absolutamente todo el aprendizaje en “analógico” por llamarlo de alguna manera.

Cada vez hay más estudios e informes que apuntan a la necesidad de introducir la inteligencia artificial generativa en la enseñanza superior.

Se trata de una herramienta fundamental respecto de la cual, las instituciones con competencia en materia educativa, deberían de adoptar las medidas necesarias para que se integre en los procesos de aprendizaje de una forma enriquecedora. Esto es posible hacerlo, se precisa desarrollar el trabajo necesario y el análisis de incorporación para garantizar su adecuado uso ya, permitiendo así mejorar los procesos formativos de los chicos.

Actualmente los estudiantes están plenamente conectados con la inteligencia artificial porque vienen realizando un uso continuado de las pantallas y conocen perfectamente sus aplicaciones ya que han vivido en contacto con ellas desde muy pequeños. Estamos hablando de la generación digital, de nativos digitales, la Generación Z (los nacidos entre 2001 y 2011) es una generación abierta y respetuosa con la diversidad. No tienen ningún problema para entender productos innovadores cuando salen de un proceso tecnológico.

Es muy importante, darles acceso al uso ordenado de la tecnología, y canalizarlo adecuadamente en sus estudios porque puede ofrecerles muchas ventajas en sus competencias y capacidades.

Incorporar la inteligencia artificial

Por eso, no es nada bueno que haya aun profesores que huyen de esta herramienta hasta el punto de demonizar completamente su uso y creer que todo lo que aporta a los chicos es negativo. Si a esto le sumas la falta de explicación acerca de para que aprendes algunas cosas, la perdida de interés está garantizada.

La motivación en los alumnos es conseguir que crean en una asignatura, buscando su interés por lo que aprenden y explicándoles para que puede servirles en la vida. No son buenos los sistemas antiguos en los que simplemente te decían que tenias que aprender algo porque sí.

Mi hijo hacía esta reflexión el otro día y me llevó a meditar sobre ello: “mamá me gustaría que la profesora me explicara para que me sirve aprender a resolver los polinomios o cualquier otra operación algebraica”. Realmente saber cuál es su aplicación práctica. Y claro, en ese momento te das cuenta de que tiene razón. Uno necesita saber para que aprende las cosas. Creo que los chicos de ahora tienen también nuevas demandas y eso sitúa a los profesores en un nivel de atención y de respuesta mucho más ágil que el que vivíamos hace unos años. En la actualidad todo ha evolucionado muy deprisa, ya no sirven durante mucho tiempo las respuestas. Rápidamente se quedan obsoletas.

Una realidad única

La evolución de la inteligencia artificial también está exigiendo incorporaciones muy rápidas a todos los niveles de actuación y por supuesto el de la enseñanza de los chavales es uno de ellos.

Hablamos mucho de inteligencia artificial y de su implantación en muchos ámbitos de la sociedad y desde luego creo que en el sistema educativo es absolutamente prioritario. Los chicos no pueden vivir dos niveles de la realidad absolutamente distantes y situados en polos opuestos: por un lado, la vida diaria de las pantallas que aparecen por todos los lados, móviles, tablets, plays…. Y por otro, la de algunas asignaturas en las que sólo existe un cuaderno y un lápiz.

La motivación también esta ligada al uso y la comprensión que puedes obtener cuando se integran todas las herramientas disponibles para avanzar al ritmo al que ves que se producen los acontecimientos actualmente.

