Cuando había decidido dedicar mi columna de esta semana a la amnistía que SuperSanchez y sus aliados tratan de aplicar a los golpistas del procés de 2017 burlando la Constitución Española, una vez más los acontecimientos me obligan a cambiar el tema de mis comentarios de esta semana para dedicarlos al terrorismo que de forma imprevista ha sacudido al Estado de Israel desde el territorio vecino de la franja de Gaza, y que de momento se ha llevado por delante miles de personas, la mayoría de ellas entre la población civil.

Ciertamente somos muchos los que nos hemos visto sorprendidos porque el Mosad israelí, sin duda uno de los servicios secretos más reconocidos en el mundo, no haya sido capaz de detectar la organización del mayor acto terrorista que ha sacudido al Estado de Israel, perpetrado por la organización terrorista Hamás, que tiene sometida a la población civil palestina y a lo que se ve, al propio gobierno de la franja de Gaza. Al parecer se sospechaba que algo se estaba fraguando, pero está claro que no sirvió de nada, y eso que, una actuación de este nivel exige meses de preparación, aunque en Israel se dice que la colaboración de la población civil ha sido indispensable.

Y lo primero que tiene que hacer cualquier persona bien nacida es condenar sin paliativos este acto genocida de la banda terrorista, sin buscarle paliativos ni disculpas, como lo han hecho de forma inmediata los gobiernos de los países del occidente libre, con la notoria excepción del gobierno español, con una tardía y ambigua condena, y es que, mientras una parte del gobierno era contraria a la actuación extremista, la otra, con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, no sólo no condenaba el ataque terrorista, sino que se solidarizaba con él, lo justificaba, y acusaba al gobierno israelí de incumplir las resoluciones de las Naciones Unidas. No estaría de más que la ínclita vicepresidenta Comunista española reconociera que el Estado de Israel es la única democracia existente en el Oriente Medio o Próximo Oriente como acostumbramos a decir por aquí, claro que hablar de democracia a una comunista...

Tampoco puede olvidarse que el lanzamiento de misiles desde la franja de Gaza contra el territorio israelí se repite de forma periódica, si bien "la cúpula de hierro" israelí suele evitar que los misiles logren alcanzar sus objetivos. Pero lo de esta vez ha sido diferente, pues el ataque masivo de los terroristas lo ha sido por tierra, mar y aire, haciendo víctimas de su criminal actuación a cuánta persona encontraban a su paso, sin distinguir entre militares y civiles, y entre estos, entre hombres, mujeres y niños.

El concierto por La Paz que se celebraba a escasos kilómetros de la frontera con Gaza fue el primer objetivo de los terroristas y fueron centenares los jóvenes asesinados por los terroristas de Hamás, como lo fueron varios de los Kibutz asaltados por los terroristas, asesinando a cuantas personas encontraban a su paso, ametrallando a familias enteras que se refugiaron en sus viviendas, niños, mujeres y ancianos incluidos, llegando a asesinar a 40 bebés, varios de los cuales fueron decapitados en uno de los kibutz asaltados.

Por eso es doloroso que mientras el Gobierno Español se refugiaba en un silencio vergonzante por la negativa de sus compañeros de gobierno a calificar de agresión terrorista la actuación de Hamás, y veíamos cómo en esa dirección se alineaban todos los grupos de extrema izquierda de este país, se resistían a expresar sus condolencias y sus condenas por los asesinatos cometidos en terreno israelí. Y es que el antisemitismo y el antiamericanismo de la izquierda de este país es incorregible, y aquí hemos visto grupos, supuestamente propalestinos manifestándose frente a la Embajada Israelí, que, al menos esta vez sí, vio reforzada su custodia por las fuerzas de seguridad españolas, algo que también se hizo con la seguridad de las sinagogas españolas.

La reacción del pueblo de Israel no se hizo esperar: los políticos de aquel país olvidaron la tensión interna que se estaba viviendo en el país, y respaldaron al presidente Netanyahu que de forma urgente convocó un nuevo gobierno de emergencia al que incorporó dos exgenerales para abordar la situación, mientras que movilizaba nada menos que a 350.000 reservistas, Y una vez controlada la situación en territorio propio y cerradas las fronteras en la Franja de Gaza han comenzado a desplegar las tropas de tierra a lo largo de la frontera con vistas a una posible invasión del territorio palestino por vía terrestre después de que la artillería y la aviación judía hayan machacado las zonas en las que se sospechaba se escondían los terroristas, y el líder israelí ha asegurado que cualquier miembro de Hamas debe considerarse hombre muerto.

Mientras tanto la ultraizquierda de nuestro país, que nada ha dicho sobre los centenares de civiles que han sido asesinados, torturados, violados o secuestrados por los terroristas en suelo israelí, claman contra el Estado de Israel, que ha cerrado de forma hermética la frontera, con lo cual el suministro de víveres, de energía o de agua están seriamente comprometidos en tanto los terroristas no liberen a la totalidad de los rehenes. Y en la izquierda española una única excepción: Pilar Rahola, que en el programa de Risto Mejide tuvo una intervención magistral criticando muy duramente la actitud de la izquierda española. Os aconsejo que la veáis. Por una vez, coincido plenamente con la opinión de la Rahola.

La Unión Europea, que inicialmente anunció a través del comisario de turno que se paralizaban todas las ayudas a Palestina, ha rectificado de forma inmediata al entender que no se debe identificar a los terroristas de Hamás con la población Palestina, y que vigilarán el destino de estas.

Por su parte, el presidente Biden, además de anunciar su apoyo inmediato al Gobierno de Israel y ordenar el envío del mayor portaaviones de la flota americana a la zona en conflicto, ha convocado una reunión telemática de urgencia con los líderes europeos, a la que por supuesto no ha convocado al presidente español por su ambigüedad en la condena del ataque terrorista. Por si alguien dudara de la posición americana, ayer mismo el Secretario de Estado se desplazó a Jerusalén.

El gobierno judío ha advertido a la población de Gaza próxima a la frontera que abandone la zona, pues su intención es arrasarla de forma inmediata y son varios cientos de miles los residentes en estas ciudades que las están abandonando.

Y para concluir: ¿Por qué ahora este terrible atentado terrorista, cuando la situación aparentaba una relativa tranquilidad? En la opinión de los entendidos en la materia el detonante pueden haber sido las conversaciones que con el nombre del Patriarca Abrahan se están celebrando entre el gobierno israelí y los gobiernos de algunos de los países árabes vecinos, como Arabia Saudí, Marruecos...cara al reconocimiento por estos del Estado de Israel. acuerdos que de momento se han paralizado.

Por si fuera poco, Hizbulá, otra organización terrorista ha atacado al norte del territorio judío desde sus bases en el Líbano, lo cual viene a complicar el problema, e Israel ha bombardeado dos aeropuertos sirios. Y mañana, más.

Hasta la semana que viene.

