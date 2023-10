Esta frase dicen que es achacable a Cesar respecto de la condición de su esposa y que Plutarco recogió en su texto “vidas paralelas”

La profesora Amelia Castresana escribe en su libro “Derecho Romano el arte de lo justo y de lo bueno” lo que escribia Seneca, sobre las características que una uxor (esposa legítima) debía tener.

Dos son los valores capitales de la matrona o materfamilias: El primero exige austeridad en la indumentaria y en los adornos femeninos. El segundo enseña a la mujer el pudor y la contención sexual.

Son frases o tradiciones orales que se aplicaban en contextos sociales diversos, sirvieron en tiempos remotos, fueron efectivos pues guiaron nuestra civilización al menos según la tradición, cuando no, el sentido común, y puede servir también, para el presente y, como decía Jorge Manrique en sus Coplas al sepelio de su padre “Para los tiempos que nos tiene que venir”.

Pedro Sánchez va a tener que confeccionar un matrimonio múltiple con un harem de votos a su mayor satisfacción y gloria si lo consigue. Pero varios y desgraciados sucesos, han venido para aguarle la fiesta o, al menos, ponérsela más difícil; hechos terroríficos que hacen imposible o dificultan el maridaje de intenciones, la consumación del matrimonio político y que la Casamentera Francina Armengol aún no le ha puesto fecha.

Para empezar, y como decía, Varias imágenes han puesto en duda una de las virtudes que la futura “uxor gubernamental” no confundamos Yolanda Díaz debía poseer: la austeridad en el vestir y en los adornos femeninos, evidentes en su exceso y reflejados en la gestualidad, sus visitas a la peluquería ¡es que tanta laca! y las interacciones con el Presidente: esos arriesgados acercamientos rozando lo impúdico, esos vaivenes de la melena en el hocico del presi, un comportamiento en lo político que se ha traducido en saltarse pasos y asumir actuaciones que no le corresponde apoyados por su creencia o afán de sentirse ya, futura vicepresidenta.

Comportamientos, que como los exigidos de una “uxor” han sido ajenos, alejados y extraños, son actuaciones prepotentes (pareciese que todo está atado y muy atado) son actos que se contradice con el pudor ideológico que la envuelve, primero en sus exposiciones públicas y otras al verla hace poco en fotografías haciendo turismo en diversos establecimientos de lujo cargando bolsas de los mismos establecimientos.

Y estas no son las más importantes, son de consumo interno, los españoles no reaccionamos ante lo que es el resultado de la tradición del Partido Socialista Obrero Español, al menos, el de los últimos 10 años.

Son mentiras, cambios legislativos a favor de, alteraciones de la responsabilidad, indultos, corrupción continuada ¡y ya lo último!, una amnistía que necesita como el pan para el maridaje y que repetidamente se le ha avisado ¡Esta fuera de la Constitución!

Pero con el trabajo de bolillos que se avecina para alcanzar la conformación del futuro gobierno entra en juego el deleznable, cobarde y terrorista ataque que hamas ha ejecutado en el territorio israelí próximo a Gaza.

Más de 1000 asesinatos todos inocentes, familias enteras fueron aniquiladas en ese ataque, y más en concreto en el Kibutz de Kfar Aza hamas asesino a más de 40 niños (no me quiero imaginar los tiempos si antes o después) pero el procedimiento me resulta especialmente inhumano, niños decapitados, madre mía qué horror.

Y aquí tenemos a la izquierda incluida en los encajes de bolillos del próximo gobierno defendiendo la actuación de hamas, hoy se confirmó el asesinato de la española Maya Villalobos que el infame Sánchez Castejón define como fallecimiento, mejor estaría cerrando la boca para que no se confirmase lo que es.

Pues bien, estas otras imágenes son la otra parte que conforma la segunda característica que debe poseer la uxor del Cesar: el pudor, un sentimiento que debería mover a ocultar o evitar hablar con otras personas sobre ciertos sentimientos, pensamientos o actos que se consideran íntimos.

El posicionamiento que tiene la izquierda con el terror de hamas tiene el derecho a pensarlo, dudo que por su cercanía al delito de enaltecimiento del terrorismo o del delito de odio, tuviese derecho a exteriorizarlos, por pudor y en pos de no perjudicar la conformación del gobierno no deberían hacerlo, pero como de pudor la izquierda siempre anda mal, ahí tenemos al Presidente con dos bocas, una para condenar “a medias” los ataques terroristas de hamas mientras que con la otra pide el voto a esos apologetas del terror.

Y entonces, llega el momento que como Presidente interino de la UE debería estar su firma en el acuerdo de condena del G7 sobre el ataque de hamas, insultante que como excusa justifique su ausencia en que no es parte del formato, como Presidente de la UE, el G7 para dar más contundencia al anuncio de condena sí hubiese admitido su firma.

Conclusión, que por cómo, con qué y con quien se está conformando el gobierno cada día encuentro más dificultades para que se alcance un acuerdo de gobierno, por la amnistía y por peticiones de sus posibles socios, difíciles de cumplir, y porque ningún país democrático del mundo querría tener relaciones con un gobierno conformado, en parte, por amiguitos de hamas.

Nos vemos en enero.

