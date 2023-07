En las relaciones humanas hay un elemento a menudo invisibilizado, pero que constituye el tejido que une a las personas: la responsabilidad afectiva. No es algo que nos enseñan en la escuela, ni que aprendemos de los libros de texto, pero tiene un impacto profundo en la forma en que nos relacionamos con los demás.

La responsabilidad afectiva es, en esencia, el deber moral que tenemos hacia los sentimientos y el bienestar emocional de los demás. Es un compromiso para cuidar, entender, respetar y validar las emociones de las personas que nos rodean. Un principio que, a pesar de su importancia, no siempre se reconoce en su justa medida.

Vivimos en una sociedad que valora la independencia y la autosuficiencia. Se nos anima a perseguir nuestros objetivos y a destacarnos. Sin embargo, en esa carrera hacia la auto realización, a veces olvidamos que nuestras acciones y palabras tienen un efecto en las personas a nuestro alrededor. Cada interacción que tenemos es una oportunidad para afectar positiva o negativamente el bienestar emocional de otra persona.

La responsabilidad afectiva nos invita a parar, a reflexionar y a preguntarnos: ¿cómo impactan mis palabras y acciones en los demás? Nos pide considerar cómo nuestras decisiones pueden hacer sentir a los demás, y nos reta a actuar de una manera que promueva la felicidad y el bienestar de los que nos rodean.

Este principio no se limita a las relaciones románticas o familiares. Se extiende a todas nuestras interacciones, desde las conversaciones cotidianas hasta un debate con amigos a través de WhatsApp. Esto va de practicar la empatía, escuchar activamente, y responder de una manera que muestra respeto por los sentimientos y experiencias de los demás.

No obstante, es importante resaltar que la responsabilidad afectiva no significa asumir la carga emocional de los demás. No estamos obligados a resolver los problemas de los demás ni a protegerlos de cada contratiempo emocional. La responsabilidad afectiva se trata de reconocer, validar y respetar las emociones de los demás, no de asumir su carga emocional.

La responsabilidad afectiva puede parecer una tarea ardua, pero es más un cambio de perspectiva que un deber incómodo. Es entender que nuestras acciones tienen repercusiones y que tenemos la capacidad de influir en el bienestar emocional de los demás. Es un paso hacia una sociedad más empática y compasiva, donde cada interacción se realiza con cuidado y consideración.

La era digital

En la era digital, un escenario que destaca en términos de responsabilidad afectiva es el de la 'desaparición' o 'ghosting'. En plataformas como WhatsApp o similares, es cada vez más común que las personas se retiren de conversaciones o relaciones sin ofrecer explicación alguna. Este comportamiento puede resultar en profunda confusión y dolor emocional para quien se queda sin respuestas.

La responsabilidad afectiva en estos contextos es primordial. Al comunicarnos de este modo, debemos recordar que al otro lado de la pantalla hay una persona con emociones y expectativas. Aunque puede ser incómodo o difícil, es preferible expresar abiertamente nuestros sentimientos y decisiones en lugar de desaparecer sin más.

Hacerlo no sólo muestra respeto hacia la otra persona, sino que también promueve una comunicación saludable y transparente. Al final del día, todos merecemos la cortesía de una conclusión, no importa cuán pequeña o trivial pueda parecer esa interacción. La responsabilidad afectiva nos desafía a superar el miedo a la confrontación, en favor de un trato más respetuoso y considerado hacia los demás.

Es una elección para aprender cada día sin importar la edad o el arco generacional. Una elección que, aunque a menudo invisibilizada, tiene el potencial de transformar nuestras relaciones y nuestra sociedad.

Recuerda: tus palabras y acciones importan. Elige sabiamente.

