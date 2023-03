Cada día cuesta más escribir. Parece que los protagonistas de la actualidad ya no saben si están en la realidad o en una paralela. Están perdiendo el norte. Hoy parece que dicen que empieza la primavera, empieza la época en la que igual te cruzas con un orco mimetizado como con un tipo con chanclas.

Las cabezas huecas siempre hacen más ruido que las llenas. Hablan de libertad los que ahora tela cuestionan. Cambian la historia y todo lo que hemos vivido. Prohíben las mascotas para que no te relaciones ya ni en el parque. De trabajar a casa y de casa a trabajar, eso si tristemente en bicicleta para que no hables tampoco con nadie. Pareceremos seres humanos en un terrario carcelario. Seremos seres neuromodulados propiedad del sistema. Van cerrando hasta los bares, no digamos los restaurantes al alcance de unos pocos. Antonio Machado afirmaba "haced política, porque si no la hacéis alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros". De momento aquí sólo hacemos política de la hueca. Parece que todo nos da igual ante tanta desilusión que no te hace esperar nada.

Esta semana asistiremos a un congreso de los diputados a la fuga. Parece que los bufones que deberían dar la cara van a dejar un pufo inmenso para luego desaparecer aunque de momento no pararemos de oír campanas y cencerros. El estado del bienestar fomentó el hedonismo cortoplacista, facilitando el endeudamiento mediante el consumo, al retirar la responsabilidad sobre uno mismo y trasladársela a Estado, que asumió una responsabilidad inasumible como tenerse que ocupar de una ciudadanía empobrecida por falta de previsión en su propio futuro. Se avecina así una terrible crisis de las pensiones y una población sin recursos propios acumulados, ni familias para cuidarles al haberse fomentado su destrucción. Se condena a los jóvenes a altísimos impuestos y a un futuro incierto. Algunos ya no saben con lo que identificarse mientras, difusos de ideas o no, otros hasta se creen perros. Antes la salida siempre fue una guerra en la que morían jóvenes y mayores. Lo que se dice un plan sin fisuras.

Después del colapso del Silicon Valley y después de volver a enchufar la fotocopiadora de billetes de la reserva federal, para taparlo nos venden que quieren arrestar al presidente Trump. Así las cosas aquí asistiremos a la moción de censura y en Rusia a la visita del presidente de China. Nos están ahogando, sin saber o no, y la vaca ya no da más leche. En Madrid parece que está bien visto que los alcaldes reconozcan haber fumado porros y tener sexo esporádico mientras otros se van de juerga con la titopanda. Paciencia.

