Hablaba el pasado domingo del blockchain y de su aplicación al proceso de transformación alimentaria para blindar la producción de las Denominaciones de Origen y de las Indicaciones Geográficas Protegidas, asegurando la trazabilidad, pudiendo acreditar el origen de las materias primas y cualquier detalle del proceso hasta la llegada de los alimentos a los lineales de los supermercados.

Nacimiento de la inteligencia artificial

Me parece interesante seguir hablando de Inteligencia Artificial ya que se utiliza en múltiples procesos y genera un amplio debate. Nació en 1950 a pesar de que nos parece muy reciente. Realmente consiste en que las máquinas piensen y lo hagan mejor que los hombres. Cada día experimentamos procesos de inteligencia artificial, como cuando pedimos una cita para el médico, con una maquina al otro lado que entiende lo que decimos. Cuando le pedimos a Google información con nuestra voz, cuando pedimos música...

Los orígenes más conocidos y llamativos de la Inteligencia Artificial se remontan a 1997 cuando una maquina consiguió ganar al ajedrez a Gari Kasparov, o cuando la computadora Watson de IBM ganó el concurso de televisión de EEUU Jeophardy, y cuando se desarrolló el programa de análisis de más de 1.500 casos de enfermos de cáncer de pulmón, así como de los registros médicos y millones de textos, y con todos esos datos Watson podía sugerir a los médicos los tratamientos con mayor éxito para cada paciente.

En el deporte se utiliza la Inteligencia Artificial, casos muy conocidos como en el baloncesto, donde se analizan jugadas y se computa el éxito de aquellas en las que se encesta, permite a los entrenadores desarrollar su trabajo con mayor acierto. Actualmente son imprescindibles los ingenieros especializados, en cualquier equipo de máximo nivel, y están presentes en las competiciones de la NBA.

Uno de los momentos cumbre de la Inteligencia Artificial a través de machine learning sucedió cuando una computadora consiguió ganar al Go a uno de los mejores jugadores del mundo, el chino Fan Hui y lo hizo en cuatro partidas seguidas. El Go es un juego practicado por 40 millones de personas en el mundo, muy popular en Oriente Medio, antiguamente las partidas duraban varios días.

Aplicación en el arte

Actualmente a través de la Inteligencia Artificial se pueden introducir imágenes nuevas en cuadros famosos, aportando una visión diferente de los mismos, generándose un debate acerca de lo que representa para una obra de arte esta acción, incluso polémica por poder incluir en algunos casos contenidos pornográficos o de incitación al odio.

En todos los procesos industriales se pretende incluir la Inteligencia Artificial para mejorar y obtener un mejor resultado, pero la realidad es que no es tan fácil. Para hacer efectiva su inclusión es imprescindible preparar el terreno, es necesario abordar la transformación digital de la empresa, evaluar su evolución con una estrategia definida, abordar la imprescindible cultura digital de los trabajadores. Hacer un correcto procesamiento de los datos para que tengan calidad...

Con la pandemia vimos como muchos procesos de uso de las tecnologías se han acelerado, el teletrabajo no se habría abordado y se habría impuesto a la velocidad que ha sucedido si no hubiera sido por el COVID. Desde luego que ha supuesto un éxito para el desarrollo de muchas empresas y también para modificar muchos de los modelos de trabajo existentes. Una de las áreas más controvertidas en las que se usa la Inteligencia Artificial es precisamente en la selección y reclutamiento de personal, así como la evaluación en el desempeño del trabajo mediante algoritmos, pero yo tengo claro que esto no puede sustituir la empatía y la intuición humana.

El ojo humano

Considero que todos los datos que se pueden acopiar, seleccionar y categorizar en materia de gestión de personas y procesar con Inteligencia Artificial son una buena herramienta, pero siempre necesita el ojo humano, la implicación personal siempre es necesaria para hacer una correcta interpretación de los datos y tomar la mejor decisión.

Si se deforma y se hace un mal uso de la inteligencia artificial el efecto es demoledor: en Amazon tuvieron que retirar sus procesos de selección porque descubrieron que tenían un sesgo de sexo y excluían a las mujeres.

En el momento en el que vivimos no entiendo la utilización de la inteligencia artificial sin la participación de las personas en cualquiera de las áreas de gestión en las que se introduce y que requieren del análisis e interpretación correcta. Tanto la ética como los valores deben siempre presidir el uso de cualquier tecnología por muy buena que esta sea. Las personas debemos poner la equidistancia con los datos y su procesamiento, aportando el valor que hace que sigamos viviendo una VIDA en la que el ser humano sea el centro.

