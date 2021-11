Estamos, en la moda de las palabras, que unas veces llegan para quedarse y otras pasan como un viento de verano sin apenas dejar huella. Así en materia política ha habido de todo como el famoso "consenso" de la Transición u otras parecidas que apenas se usan ya, mientras palabras nuevas como "gobernanza" pugnan por asentarse. Y no digamos "corrupción" que desgraciadamente está tan de moda.

Ahora, desde hace dos días ha reaparecido de forma pujante un término jurídico como el de Irretroactividad que salvo en la aulas y foros juridicos apenas se usaba. Ello viene al caso de la iniciativa legislativa de la izquierda parlamentaria que pretende, nada menos, que anular la Ley de Amnistía y exigir responsabilidades penales a quienes hayan cometidos delitos durante el franquismo. Es una pretensión muy arriesgada y que reiteradamente se apoya en una legislación internacional.

La citada ley declaró canceladas las acciones ilegales de todo tipo perseguidas por la legislación franquista. Y fruto de ello fue la excarcelación de presos políticos perseguidos por la dictadura. A su vez, quedaban también extintas las acciones ilegales de los franquistas. Era pues, un "borrón y cuenta nueva" que permitió la pacificación y, en cierto modo, la reconciliación entre los españoles. Fue un logro de la 'Transicion" por todos alabado y reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras.

Ahora, por iniciativa de Podemos se quiere "abrir el melón" y juzgar y castigar los crímenes franquistas que sin duda los hubo, como también del otro bando y volver a las andadas. Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, sostiene que para "hacer justicia" hay que acabar con la impunidad de los crímenes franquistas y perseguirlos a pesar de la amnistía que los dejo cancelados.

Invoca normas internacionales y nuestra propia Constitución de la que no cita el artículo, que es el 9.3 que establece la Irretroactividad de las leyes sancionadoras no favorables o restrictivas y que con ese criterio serán aplicadas al margen, digo yo de que su interpretación lo será cuando existan dudas y creo que no las hay.

Nelson Mandela le dijo al burgalés Laborda cuando era presidente del Senado que la Transición española le había servido de modelo en Sudáfrica. ¿Qué diría ahora al ver este aparente revanchismo de los comunistas de ahora que entonces encabezados por Carrillo impulsaron y suscribieron la citada amnistía?

